Napadač iz Vašingtona pružao žestok otpor: Pogledajte snimak hapšenja

Objavljen je snimak na kojem se vidi kako pripadnici Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država i policijski službenici Vašingtona hapse Rahmanullaha Lakanwala.

Afganistanac je nešto prije toga usmrtio dvojicu pripadnika Nacionalne garde u centru Vašingtona, svega nekoliko ulica od Bijele kuće.

Na snimku se vidi kako Lakanwal pruža otpor prilikom hapšenja, pa su policijski službenici morali da upotrijebe značajnu silu kako bi ga savladali.

Iz Ministarstva za domovinsku sigurnost (DHS) saopćeno je da je Lakanwal u SAD ušao 2021. godine u sklopu programa "Operation Allies Welcome", namijenjenog zbrinjavanju Afganistanaca koji su tokom rata pomagali američkim snagama i koji su se, nakon povlačenja SAD-a i povratka talibana na vlast, mogli suočiti s odmazdom.

Prema informacijama koje prenosi anonimni bivši zvaničnik administracije Donalda Trumpa, Lakanwal je podnio zahtjev za azil u decembru 2024, a odobren mu je 23. aprila ove godine, tri mjeseca nakon što je Tramp preuzeo dužnost predsjednika. Vlasti navode da napadač ranije nije imao kriminalni dosje, a živio je u saveznoj državi Vašington.

Donald Trump je najavio da će njegova administracija ponovo provjeriti sve Afganistance koji su u SAD stigli tokom mandata Joea Bidena.