Govoreći na konferenciji za novinare u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, Putin je rekao da je sastanku prisustvovao predstavnik američke administracije i da se događaj održao na inicijativu Kijeva.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u četvrtak da je prošle sedmice u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), održan sastanak između ruskih i ukrajinskih zvaničnika na inicijativu Kijeva, javlja Anadolu.

- Prisustvo američkih predstavnika na razgovorima u Abu Dabiju bilo je iznenađenje - rekao je.

Putin je rekao da je SAD obavijestio Moskvu da će poslati delegaciju u prvoj polovini naredne sedmice, dodajući da je njen sastav "isključivo odluka Vašingtona".

Prijedlog za mir

U vezi s trenutnim prijedlogom za mir u Ukrajini, Putin je rekao da Moskva vidi da SAD uključuje neke ruske stavove, ali da druge tačke zahtijevaju ozbiljnu diskusiju.

Rekao je da su nakon pregovora između američke i ukrajinske delegacije u Ženevi, strane odlučile da prijedlog podijele na četiri različita dijela.

- Kao što sam već javno objavio, mirovni plan nam je dostavljen putem određenih kanala. Upoznali smo se s njim. Nakon toga, u Ženevi su održani pregovori između američke i ukrajinske delegacije. I, koliko ja razumijem, oni su među sobom odlučili da svih ovih 28 tačaka treba podijeliti na četiri odvojene komponente - rekao je.

Ruski predsjednik je rekao da ne očekuje pritisak iz Vašingtona, izrazivši iznenađenje kada je SAD uveo sankcije ruskim naftnim kompanijama.

Tvrdio je da "nije ni razumio šta se dešava", jer u to vrijeme nije bilo konfliktnih situacija između dvije zemlje.

Legitimnost ukrajinskih vlasti

Potvrđujući spremnost Rusije da zaključi mirovni sporazum s Ukrajinom, Putin je još jednom doveo u pitanje legitimnost sadašnjih ukrajinskih vlasti, ističući da je mandat predsjednika Volodimira Zelenskog istekao 2024. godine.