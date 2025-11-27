Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao na 75, stotine nestalih

Požar je izbio oko podneva u srijedu u kompleksu koji se sastoji od više od 1.900 stanova, i brzo se proširio zbog bambusovih skela postavljenih na vanjskoj strani za radove na renoviranju.

Zvaničnik Hong Konga Džon Li (John Lee) ranije je izjavio da su požari u sedam zgrada stavljeni pod kontrolu.

Ranije su dnevne novine objavile da se 280 ljudi vodi kao nestalo.

Do sada je poginulo 75 ljudi, među kojima je i vatrogasac, a 76 je povrijeđeno, uključujući 11 vatrogasaca, objavio je "South China Morning Post".

Broj poginulih u najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu u posljednjih nekoliko decenija porastao je na 75, a vlasti su prethodno saopćile da su obuzdale požar koji je zahvatio stambeni kompleks u Tai Pou, javlja Anadolu.

Procjenjuje se da je u sedam zgrada koje su bile zahvaćene plamenom živjelo oko 4.000 stanovnika.

Ukupno 280 ljudi se još uvijek vodi kao nestalo.

Policija je privela tri osobe, dva menadžera i jednog konsultanta iz građevinske kompanije koja je izvodila renoviranje, zbog sumnje na "ubistvo iz nehata".

Vlasti kažu da su bambusove skele postavljene za renoviranje i materijali od pjenaste plastike koji su prekrivali prozore značajno doprinijeli brzom širenju požara.

- Imamo razloga vjerovati da su odgovorne osobe u kompaniji bile grubo nemarne, što je uzrokovalo brzo širenje požara i dovelo do mnogih smrtnih slučajeva - rekla je viša nadzornica Ajlin Čung Lai-je (Eileen Chung Lai-yee).

Početne istrage

Ministar sigurnosti Hong Konga Kris (Chris) Tang rekao je da su početne istrage pokazale da je brzina širenja požara bila neuobičajena, što uglavnom ukazuje na pjenasti izolacijski materijal.

- Otkrili smo da materijal koji prekriva zidove zgrade, mreža oko skele i vodootporna cerada uzrokuju mnogo brže širenje plamena nego što bi se dogodilo s materijalima koji ispunjavaju sigurnosne standarde - napomenuo je.

Po prvi put u 17 godina, Hong Kong je izdao protivpožarni alarm petog nivoa, najviši na gradskoj skali.

Vlasti su objavile da su evakuisana i dva susjedna kompleksa, a oko 900 stanovnika pogođenih požarom sklonilo se u osam privremenih objekata.

Više od 140 vatrogasnih vozila i više od 800 pripadnika hitnih službi i vatrogasaca raspoređeno je na mjesto događaja.

Odjel za saobraćaj objavio je da su putevi u tom području zatvoreni zbog požara.

Kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) izrazio je saučešće vladi Hong Konga zbog gubitka života i naložio Uredu za poslove Hong Konga i Makaa u Pekingu da podrži lokalne vlasti u njihovom odgovoru.

Izvršni direktor Hong Konga Džon Li Ka-čiu (John Lee Ka-chiu) izrazio je duboku tugu zbog velikog broja smrtnih slučajeva i povreda, izrazivši saučešće porodicama žrtava i poželivši brz oporavak povrijeđenim.

Također je sazvao hitan sastanak kabineta kako bi koordinirao odgovor na katastrofu.

Izvršni direktor je također osnovao fond od 300 hongkonških dolara (38,5 miliona dolara ili više od 33 miliona eura) za podršku pogođenim stanovnicima.