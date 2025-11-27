Delegacije SAD i Ukrajine postigle dogovor o 18 od 20 uslova mirovnog plana

Američki i ukrajinski zvaničnici postigli su dogovor o 18 od 20 uslova u predloženom mirovnom sporazumu, nakon nedavnih razgovora u Ženevi, s dvije neriješene tačke koje su ostale jer su "osjetljiva pitanja", prema izvještaju "Axiosa" u četvrtak, prenosi Anadolu.

Vjeruje se da su ova neriješena pitanja teritorijalni sporovi i priroda američkih sigurnosnih garancija, osjetljiva pitanja koja su ukrajinski zvaničnici ranije naznačili "Financial Timesu" da će o njima odlučivati ​​američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Tramp je pokrenuo novu mirovnu inicijativu nakon sastanka u Bijeloj kući 18. novembra, gdje su plan od 28 tačaka zagovarali potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) i državni sekretar Marko Rubio kao potencijalni "proboj", prema izvještaju.

Sastanak je postavio temelje za nedavne pregovore u Ženevi, na kojima su delegacije suzile prvobitni plan od 28 tačaka na 20 stavki.