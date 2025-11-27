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PREGOVORI

Delegacije SAD i Ukrajine postigle dogovor o 18 od 20 uslova mirovnog plana

Vens i Rubio rade kao ujedinjeni tim na mirovnom planu, uprkos online spekulacijama o razdoru, prema Axiosu

Zelenski i Tramp. AP Photo/Evan Vucci, File

Anadolija

27.11.2025

Američki i ukrajinski zvaničnici postigli su dogovor o 18 od 20 uslova u predloženom mirovnom sporazumu, nakon nedavnih razgovora u Ženevi, s dvije neriješene tačke koje su ostale jer su "osjetljiva pitanja", prema izvještaju "Axiosa" u četvrtak, prenosi Anadolu.

Vjeruje se da su ova neriješena pitanja teritorijalni sporovi i priroda američkih sigurnosnih garancija, osjetljiva pitanja koja su ukrajinski zvaničnici ranije naznačili "Financial Timesu" da će o njima odlučivati ​​američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Tramp je pokrenuo novu mirovnu inicijativu nakon sastanka u Bijeloj kući 18. novembra, gdje su plan od 28 tačaka zagovarali potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) i državni sekretar Marko Rubio kao potencijalni "proboj", prema izvještaju.

Sastanak je postavio temelje za nedavne pregovore u Ženevi, na kojima su delegacije suzile prvobitni plan od 28 tačaka na 20 stavki.

U međuvremenu, jedan zvaničnik je rekao da uprkos online spekulacijama o "razdoru" između Vensa i Rubia, dvojica zvaničnika rade kao ujedinjeni "tim" na mirovnom planu.

Početni američki prijedlog zahtijevao je od Ukrajine da napravi značajne ustupke, uključujući priznavanje ruske kontrole nad svojim teritorijama, ograničavanje vojnog osoblja i pristanak da se ne pridruži NATO-u.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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