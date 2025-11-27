Putin: Američka delegacija sljedeće sedmice dolazi u Moskvu radi razgovora o ratu u Ukrajini

Očekuje se da će američki predstavnici doći u Moskvu u prvoj polovini sljedeće sedmice na razgovore o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin.
Govorio je na kraju posjete Biškeku, glavnom gradu Kirgistana.
PREDSJEDNIK RUSIJE
Još jednom je jasno stavio do znanja da Rusija treba imati punu kontrolu nad cijelom ukrajinskom regijom Donbas prije primirja
Vladimir Putin. Platforma X
Očekuje se da će američki predstavnici doći u Moskvu u prvoj polovini sljedeće sedmice na razgovore o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin.
Govorio je na kraju posjete Biškeku, glavnom gradu Kirgistana.
Putin je rekao da će rusku stranu predstavljati zvaničnici Ministarstva vanjskih poslova i predsjedničkog ureda, dodajući da će među njima biti njegovi pomoćnici Vladimir Medinski i Jurij Ušakov.
Razgovori bi se ticali izuzetno velikih i složenih pitanja i svako pitanje ima ključni značaj, naglasio je.
Prema informacijama iz Kremlja, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), očekuje se u Moskvi sljedeće sedmice. Putin i Vitkof su se sastali u više navrata.
Ruski predsjednik je potvrdio svoju spremnost da vodi razgovore o Trampovom prijedlogu od 28 tačaka za okončanje rata, rekavši da bi to moglo biti osnova za budući mirovni sporazum.
Putin je još jednom jasno stavio do znanja da Rusija treba imati punu kontrolu nad cijelom ukrajinskom regijom Donbas prije primirja.
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