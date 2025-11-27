Putin: Američka delegacija sljedeće sedmice dolazi u Moskvu radi razgovora o ratu u Ukrajini

Očekuje se da će američki predstavnici doći u Moskvu u prvoj polovini sljedeće sedmice na razgovore o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je rekao da će rusku stranu predstavljati zvaničnici Ministarstva vanjskih poslova i predsjedničkog ureda, dodajući da će među njima biti njegovi pomoćnici Vladimir Medinski i Jurij Ušakov.

Razgovori bi se ticali izuzetno velikih i složenih pitanja i svako pitanje ima ključni značaj, naglasio je.

Prema informacijama iz Kremlja, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), očekuje se u Moskvi sljedeće sedmice. Putin i Vitkof su se sastali u više navrata.