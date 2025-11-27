Hamenei tvrdi: "Porazili smo SAD i cioniste"

- Došli su da stvore nered, bili su napadnuti i vratili se praznih ruku. Nisu postigli nijedan od svojih ciljeva. Materijalni gubici naneseni neprijatelju bili su daleko veći od materijalnih gubitaka nanesenih našoj zemlji - rekao je Hamenei.

Iranski vrhovni lider Ali Hamenei u četvrtak je izjavio da je tokom dvanaestodnevnog sukoba perzijska nacija "bez sumnje" porazila Sjedinjene Američke Države i cioniste, misleći na Izrael.

On je dodao da je Iran pretrpio gubitke, ali da "onaj koji je započeo napad pretrpio je više od nas".

Kritika Netanjahua

Hamenei je ocijenio kako je danas najomraženije ljudsko biće na svijetu "šef cionističke države.- Benjamin Netanyahu", prenose iranski mediji.

Ponovo se osvrćući na agresiju Izraela i SAD-a na Iran, Khamenei je rekao da su Sjedinjene Američke Države, i pored superiorne vojne sile, pretrpjele velike gubitke.

- Upotrijebile su svoje najnovije i najnaprednije ofanzivne i defanzivne sisteme: podmornice, borbene avione i najsofisticiranije sisteme protivvazdušne odbrane, ali nisu uspjeli postići svoje ciljeve - naveo je Hamenei.

Ništa od normalizacije odnosa

On je odbacio glasine o navodnim indirektnim porukama koje Iran šalje SAD-u radi poboljšanja odnosa, nazivajući ih "apsolutnom laži".

- Vlada SAD-a nije dostojna komunikacije ili saradnje s Islamskom Republikom - zaključio je Ali Hamenei u obraćanju naciji, prenose iranski mediji.