Macron kaže da će Francuska obnoviti dobrovoljnu vojnu službu

Francuska će uvesti dobrovoljnu vojnu službu u trajanju od 10 mjeseci počevši od sljedeće godine, izjavio je u četvrtak predsjednik Emanuel Makron, suočen s onim što smatra rastućom prijetnjom koju predstavlja Rusija.

Gotovo tri decenije nakon što je Francuska ukinula regrutaciju, šef države je rekao da se mladi odrasli koji to žele mogu prijaviti za desetomjesečnu vojnu službu.

- Nova nacionalna služba bit će uvedena, postepeno počevši od sljedećeg ljeta - rekao je tokom govora trupama u Varces-Allieres-et-Risetu na jugoistoku Francuske.

Ali je rekao da će dobrovoljci, uglavnom starosti od 18 do 19 godina, biti raspoređeni "samo na nacionalnom tlu".

Objava dolazi više od tri i po godine nakon što je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu, a Macron i drugi francuski zvaničnici upozoravaju da Moskva rizikuje da se ne zaustavi na granicama Ukrajine.

- U slučaju velike krize, parlament može odobriti pozivanje pojedinaca koji nisu samo volonteri - dodao je Makron, a vojna "služba bi postala obavezna".

- Ali osim ovog izuzetnog slučaja, ova nacionalna služba je služba volontera koji su zatim odabrani da zadovolje potrebe naših oružanih snaga - kazao je on.

Francuski general, načelnik štaba oružanih snaga Fabien Mandon, izazvao je prošle sedmice negodovanje u zemlji upozorenjem da Francuska mora biti spremna "izgubiti svoju djecu", dodajući da se Rusija "priprema za sukob s našim zemljama do 2030. godine".