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RUSKI PREDSJEDNIK

Putin potvrdio rusko-ukrajinske "tajne razgovore" u Abu Dabiju

Prisustvo predstavnika SAD-a na razgovorima u Abu Dabiju bilo je iznenađenje, rekao je

Vladimir Putin. AP

Anadolija

27.11.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u četvrtak da se prošle sedmice u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), na inicijativu Kijeva, održao sastanak između ruskih i ukrajinskih zvaničnika, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, Putin je napomenuo da je sastanku prisustvovao predstavnik američke administracije i da se događaj održao na inicijativu Kijeva.

- Prisustvo predstavnika SAD-a na razgovorima u Abu Dabiju bilo je iznenađenje - rekao je.

Putin je rekao da je SAD obavijestio Moskvu da će poslati delegaciju u prvoj polovini naredne sedmice, dodajući da je njen sastav "isključivo odluka Vašingtona".

U vezi s objavljenim mirovnim nacrtom, Putin je rekao da Moskva vidi da SAD uključuje neke ruske stavove, ali da druge tačke zahtijevaju ozbiljnu diskusiju.

Dodao je i da će Rusija pokrenuti pitanje nuklearnih testova na sastanku sa SAD-om.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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