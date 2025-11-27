Putin potvrdio rusko-ukrajinske "tajne razgovore" u Abu Dabiju

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u četvrtak da se prošle sedmice u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), na inicijativu Kijeva, održao sastanak između ruskih i ukrajinskih zvaničnika, javlja Anadolu.
RUSKI PREDSJEDNIK
Prisustvo predstavnika SAD-a na razgovorima u Abu Dabiju bilo je iznenađenje, rekao je
Vladimir Putin. AP
Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u četvrtak da se prošle sedmice u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), na inicijativu Kijeva, održao sastanak između ruskih i ukrajinskih zvaničnika, javlja Anadolu.
Govoreći na konferenciji za novinare u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, Putin je napomenuo da je sastanku prisustvovao predstavnik američke administracije i da se događaj održao na inicijativu Kijeva.
- Prisustvo predstavnika SAD-a na razgovorima u Abu Dabiju bilo je iznenađenje - rekao je.
Putin je rekao da je SAD obavijestio Moskvu da će poslati delegaciju u prvoj polovini naredne sedmice, dodajući da je njen sastav "isključivo odluka Vašingtona".
U vezi s objavljenim mirovnim nacrtom, Putin je rekao da Moskva vidi da SAD uključuje neke ruske stavove, ali da druge tačke zahtijevaju ozbiljnu diskusiju.
Dodao je i da će Rusija pokrenuti pitanje nuklearnih testova na sastanku sa SAD-om.
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