Putin potvrdio rusko-ukrajinske "tajne razgovore" u Abu Dabiju

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u četvrtak da se prošle sedmice u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), na inicijativu Kijeva, održao sastanak između ruskih i ukrajinskih zvaničnika, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, Putin je napomenuo da je sastanku prisustvovao predstavnik američke administracije i da se događaj održao na inicijativu Kijeva. - Prisustvo predstavnika SAD-a na razgovorima u Abu Dabiju bilo je iznenađenje - rekao je.