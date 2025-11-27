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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski imenovao novog ambasadora Ukrajine u Srbiji

U prvom ukazu Zelenski je razriješio Tolkača funkcije, dok se u odvojenom ukazu navodi da je Litvinjenko imenovan za novog ambasadora

Zelenski imenovao novog ambasadora Ukrajine u Srbiji. AP

Anadolija

27.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razriješio je u četvrtak Volodimira Tolkača dužnosti vanrednog i opunomoćenog ambasadora u Srbiji i imenovao Aleksandra Litvinjenka na tu poziciju, saopšteno je na zvaničnom sajtu ukrajinskog predsjednika.

U prvom ukazu Zelenski je razriješio Tolkača funkcije, dok se u odvojenom ukazu navodi da je Litvinjenko imenovan za novog ambasadora Ukrajine u Srbiji.

Ova odluka uslijedila je nakon posjete predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić Ukrajini ranije ovog mjeseca, tokom koje se sastala sa Zelenskim i zahvalila na, kako je navela, nepokolebljivoj podršci teritorijalnom integritetu Srbije, prenijeli su srbijanski mediji.

# SRBIJA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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