Zelenski imenovao novog ambasadora Ukrajine u Srbiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razriješio je u četvrtak Volodimira Tolkača dužnosti vanrednog i opunomoćenog ambasadora u Srbiji i imenovao Aleksandra Litvinjenka na tu poziciju, saopšteno je na zvaničnom sajtu ukrajinskog predsjednika.

U prvom ukazu Zelenski je razriješio Tolkača funkcije, dok se u odvojenom ukazu navodi da je Litvinjenko imenovan za novog ambasadora Ukrajine u Srbiji.

Ova odluka uslijedila je nakon posjete predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić Ukrajini ranije ovog mjeseca, tokom koje se sastala sa Zelenskim i zahvalila na, kako je navela, nepokolebljivoj podršci teritorijalnom integritetu Srbije, prenijeli su srbijanski mediji.