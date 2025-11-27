Izrael oslobodio petero Palestinaca iz Gaze nakon višemjesečnog pritvora

Izrael je oslobodio petero Palestinaca iz Pojasa Gaze nakon višemjesečnog pritvora, saopćio je u četvrtak Ured za informisanje zatvorenika, kojim upravlja Hamas, javlja Anadolu.

Ured je saopćio da su oslobođene pritvorenike timovi Crvenog križa prebacili u bolnicu Al-Aksa u centralnoj Gazi radi medicinskih pregleda.

Među oslobođenim zatvorenicima bila je medicinska sestra Tasnim Al-Hams, kćerka dr. Marvana Al-Hamsa, šefa improvizovanih bolnica u Gazi, koji je i dalje u izraelskom zatvoru.

Ljekara su otele izraelske specijalne snage 21. jula dok je bio na medicinskoj misiji u gradu Rafah na jugu Gaze.

Prošlog mjeseca, Izrael je oslobodio skoro 2.000 zatvorenika, uključujući 1.700 iz Gaze, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika sa Hamasom. Većina onih koji su tada pušteni stigla je u lošem zdravstvenom stanju, a nekoliko njih je ispričalo o mučenjima, gladi i ponižavanju u izraelskim zatvorima.

Više od 10.000 Palestinaca, uključujući žene i djecu, ostaje zatvoreno u Izraelu, gdje trpe medicinski zanemarivanje i uslove koji su doveli do smrti brojnih pritvorenika, prema palestinskim i izraelskim organizacijama za ljudska prava.

Prva faza sporazuma o prekidu vatre uključuje oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike. Plan također predviđa obnovu Gaze i uspostavljanje novog mehanizma upravljanja bez Hamasa.

Izrael je ubio skoro 70.000 ljudi, uglavnom žena i djece, i ranio više od 170.000 u napadima u Gazi od oktobra 2023. godine.