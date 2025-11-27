Zelenski: Ukrajinska i američka delegacija razradit će "formulu mira" ove sedmice

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da će se ukrajinska i američka delegacija ove sedmice sastati kako bi dodatno razradile formulu za uspostavljanje mira i osiguranje garancija Kijevu, o kojoj je već bilo riječi tokom pregovora u Ženevi.

Zelenski je u svom večernjem videoobraćanju poručio:

- Naš tim, zajedno s američkim predstavnicima, sastat će se krajem ove sedmice kako bi nastavili približavati tačke koje smo dogovorili tokom pregovora u Ženevi, u obliku koji će nas odvesti na put mira i sigurnosnih jamstava.

Istakao je da će ukrajinska delegacija biti "dobro pripremljena i usmjerena na konkretan rad". Najavio je i nastavak razgovora naredne sedmice, u kojima će učestvovati obje delegacije, kao i on lično, ali bez detaljnijeg pojašnjenja.

- Sljedeće sedmice održat će se važni razgovori, ne samo s našom delegacijom, nego i sa mnom. Pripremamo čvrst temelj za te razgovore. Ukrajina će čvrsto stajati na svojim nogama. Uvijek će stajati - naglasio je Zelenski.