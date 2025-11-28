Preminula pripadnica Nacionalne garde koja je upucana, njenom kolegi se bore za život

Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom (Sarah Beckstrom), stara 20 godina, preminula je od povreda zadobijenih tokom pucnjave u Vašingtonu (Washington). Drugi pripadnik Nacionalne garde, 24-godišnji Endru Volf (Andrew Wolfe), nalazi se u kritičnom stanju.

Ove informacije iznio je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump).

Oboje pripadnika Nacionalne garde pogođeni su hicima u samom centru grada.

Policija je privela osumnjičenog za napad, 29-godišnjeg Rahmanulaha Lakanvala (Rahmanullah Lakanwal) iz Afganistana.

Bekstrom se prijavila u vojnu službu 26. juna 2023. godine te je bila raspoređena u 863. četu vojne policije.

Volontirala je u glavnom gradu tokom obilježavanja Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Državama, izjavila je državna tužiteljica Pam Bondi (Pam Bondi) za Foks Njuz (Fox News) nakon pucnjave.

Više od 2.000 vojnika raspoređeno je u glavnom gradu od augusta, kada je Tramp počeo slati trupe u američke gradove kako bi se, prema njegovim riječima, suprotstavio kriminalu koji je “izvan kontrole”.