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U VAŠINGTONU

Preminula pripadnica Nacionalne garde koja je upucana, njenom kolegi se bore za život

Oboje pripadnika Nacionalne garde pogođeni su hicima u samom centru grada

Sara Bekstrom. Platforma X

A. O.

28.11.2025

Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom (Sarah Beckstrom), stara 20 godina, preminula je od povreda zadobijenih tokom pucnjave u Vašingtonu (Washington). Drugi pripadnik Nacionalne garde, 24-godišnji Endru Volf (Andrew Wolfe), nalazi se u kritičnom stanju.

Ove informacije iznio je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump).

Oboje pripadnika Nacionalne garde pogođeni su hicima u samom centru grada.

Policija je privela osumnjičenog za napad, 29-godišnjeg Rahmanulaha Lakanvala (Rahmanullah Lakanwal) iz Afganistana.

Bekstrom se prijavila u vojnu službu 26. juna 2023. godine te je bila raspoređena u 863. četu vojne policije.

Volontirala je u glavnom gradu tokom obilježavanja Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Državama, izjavila je državna tužiteljica Pam Bondi (Pam Bondi) za Foks Njuz (Fox News) nakon pucnjave.

Više od 2.000 vojnika raspoređeno je u glavnom gradu od augusta, kada je Tramp počeo slati trupe u američke gradove kako bi se, prema njegovim riječima, suprotstavio kriminalu koji je “izvan kontrole”.

Pripadnici Nacionalne garde predstavljaju rezervni sastav koji se može aktivirati kao vojna podrška, ali im ovlaštenja ostaju ograničena jer nemaju pravo provoditi zakone niti vršiti hapšenja.

Mjesto pucnjave, udaljeno svega nekoliko blokova od Bijele kuće, omogućilo je policijskim službenicima da brzo stignu, pruže pomoć stradalima i uhvate napadača.

Osumnjičeni je pogođen četiri puta tokom hapšenja, naveli su policijski izvori za CBS News.

Zvaničnici su potvrdili da je Lakanval stigao u Sjedinjene Države iz Afganistana 2021. godine.

Navodno je u zemlju ušao kroz program pod nazivom Operacija “Saveznici dobrodošli” (Operation “Allies Welcome”), koji je Afganistancima pružao posebnu imigracijsku zaštitu nakon povlačenja američkih snaga iz njihove zemlje.

# DONALD TRUMP
# WASHINGTON
# SARAH BECKSTROM
# ANDREW WOLFE
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