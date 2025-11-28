Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HONG KONG

Broj žrtava nakon stravičnog požara skočio na 94: Bambusove skele pomogle širenju požara?

Nakon što su uhapšene tri osobe odgovorne za renoviranje kompleksa, pokrenuta je istraga o mogućoj korupciji

Hong Kong. AP

A. O.

28.11.2025

Prema najnovijim podacima, broj stradalih u strašnom požaru u Hong Kongu porastao je na 94, dok se gotovo 300 osoba i dalje vodi kao nestalo, saopćile su vlasti.

Pretpostavlja se da su nekvalitetne mrežice i plastične folije postavljene na prozorima zgrada omogućile brže širenje vatre.

Zgrada koja se sastoji od osam tornjeva, a u kojoj živi više od 4.600 ljudi, bila je u fazi renoviranja i obavijena bambusovim skelama i zelenom zaštitnom mrežom.

Nakon što su uhapšene tri osobe odgovorne za renoviranje kompleksa, pokrenuta je istraga o mogućoj korupciji.

Građevinski stručnjak Tan Kang Haj (Tan Kang Hai) ranije je izjavio za BBC (BBC) da smatra kako materijali koji se ubuduće koriste na gradilištima moraju imati vatrootporan premaz i biti zvanično odobreni kao sigurni od požara, kako bi se spriječile tragedije slične ovoj.

Bambusove skele, tradicionalni materijal u Hong Kongu, takođe su doprinijele širenju požara.

Gradske vlasti ranije su raspravljale o postepenoj zamjeni bambusa metalnim skelama, ali su se pojedini radnički sindikati usprotivili zabrani korištenja ovog materijala.

Više stanovnika izjavilo je u intervjuima da se protivpožarni alarm nije oglasio u trenutku izbijanja požara.

Kiko Ma (Kiko Ma), vlasnica stana u zgradi Vang Fuk Kort (Wang Fuk Court), kazala je da su alarmi bili isključeni zbog renoviranja, jer su građevinski radnici često koristili protivpožarne stepenice za ulazak i izlazak iz objekta.

- Ovo se moglo spriječiti. Mnogi ljudi nisu obavili svoje dužnosti - rekla je za BBC, tvrdeći da je firma zadužena za renoviranje koristila loše i zapaljive materijale.

Dodala je kako su stanovnici redovno viđali radnike kako puše te pronalazili opuške cigareta na prozorskim daskama.

- Ljudi su se stalno pitali šta bi bilo ako bi izbio požar. Svi su bili veoma zabrinuti zbog toga - naglasila je.

Ovaj požar postao je najsmrtonosniji u Hong Kongu u skoro 80 godina, premašivši broj žrtava iz požara u okrugu Šam Šui Po (Sham Shui Po) iz augusta 1962. godine, u kojem je stradalo 44 ljudi.

Očekuje se da će osiguravajući sektor u Hong Kongu biti suočen s velikim brojem zahtjeva za odštetu nakon smrtonosne tragedije u Tai Pou (Tai Po), u kojoj je više hiljada ljudi ostalo bez svojih domova.

Uprava za osiguranje Hong Konga formirala je posebnu radnu grupu zaduženu za obradu upita i zahtjeva za naknadu štete.

# POŽAR
# HONG KONG
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.