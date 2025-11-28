Broj žrtava nakon stravičnog požara skočio na 94: Bambusove skele pomogle širenju požara?

Prema najnovijim podacima, broj stradalih u strašnom požaru u Hong Kongu porastao je na 94, dok se gotovo 300 osoba i dalje vodi kao nestalo, saopćile su vlasti.

Pretpostavlja se da su nekvalitetne mrežice i plastične folije postavljene na prozorima zgrada omogućile brže širenje vatre.

Zgrada koja se sastoji od osam tornjeva, a u kojoj živi više od 4.600 ljudi, bila je u fazi renoviranja i obavijena bambusovim skelama i zelenom zaštitnom mrežom.

Nakon što su uhapšene tri osobe odgovorne za renoviranje kompleksa, pokrenuta je istraga o mogućoj korupciji.

Građevinski stručnjak Tan Kang Haj (Tan Kang Hai) ranije je izjavio za BBC (BBC) da smatra kako materijali koji se ubuduće koriste na gradilištima moraju imati vatrootporan premaz i biti zvanično odobreni kao sigurni od požara, kako bi se spriječile tragedije slične ovoj.

Bambusove skele, tradicionalni materijal u Hong Kongu, takođe su doprinijele širenju požara.

Gradske vlasti ranije su raspravljale o postepenoj zamjeni bambusa metalnim skelama, ali su se pojedini radnički sindikati usprotivili zabrani korištenja ovog materijala.

Više stanovnika izjavilo je u intervjuima da se protivpožarni alarm nije oglasio u trenutku izbijanja požara.

Kiko Ma (Kiko Ma), vlasnica stana u zgradi Vang Fuk Kort (Wang Fuk Court), kazala je da su alarmi bili isključeni zbog renoviranja, jer su građevinski radnici često koristili protivpožarne stepenice za ulazak i izlazak iz objekta.