Hamenei o Netanjahuu: To je najomraženiji čovjek na planeti, Izrael je izgubio naklonost svijeta

Vrhovni lider Irana Ali Hamenei (Ali Khamenei) obratio se u četvrtak navečer putem državne televizije. Tokom govora osvrnuo se na 12-dnevni rat protiv Irana, kao i na rat u Gazi.

Hamenei je negirao tvrdnje da je putem saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Selmana (Mohammed bin Salman) slao poruke Sjedinjenim Američkim Državama (United States) tokom njegove nedavne posjete Vašingtonu (Washington).

- Glasine o slanju poruka preko posrednika od Irana prema Americi potpuno su lažne. Američka vlada nije dostojna komunikacije niti saradnje s Islamskom Republikom. Tokom 12-dnevnog rata bili smo izloženi agresiji Amerike i Izraela, ali oni nisu uspjeli i vratili su se praznih ruku, ne ostvarivši nijedan cilj. Cionistička tvorevina je dvadeset godina planirala rat protiv Irana, ali se vratila praznih ruku. I cionistička tvorevina i Amerika su podbacile - poručio je.

Jačanje pokreta otpora

Iranski lider pozvao je i na nastavak jačanja „pokreta otpora“.

- Pokret otpora u regionu nastavit će da jača i mora se prenositi s generacije na generaciju. Iran čvrsto stoji pred silama koje zastrašuju svijet. Takvi elementi otpora su nužni. Pretrpjeli smo teške gubitke i izgubili mnoge drage ljude. To je priroda rata: ubijaju i bivaju ubijeni. Međutim, Iran je pokazao svoju snagu i osujetio sve zavjere. Imali smo gubitke, ali gubici agresora bili su mnogo veći - nastavio je Hamenei.