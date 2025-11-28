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VRHOVNI LIDER IRANA

Hamenei o Netanjahuu: To je najomraženiji čovjek na planeti, Izrael je izgubio naklonost svijeta

Imali smo gubitke, ali gubici agresora bili su mnogo veći, nastavio je Hamenei

Hamenei: To je najomraženiji čovjek. AP

A. O.

28.11.2025

Vrhovni lider Irana Ali Hamenei (Ali Khamenei) obratio se u četvrtak navečer putem državne televizije. Tokom govora osvrnuo se na 12-dnevni rat protiv Irana, kao i na rat u Gazi.

Hamenei je negirao tvrdnje da je putem saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Selmana (Mohammed bin Salman) slao poruke Sjedinjenim Američkim Državama (United States) tokom njegove nedavne posjete Vašingtonu (Washington).

- Glasine o slanju poruka preko posrednika od Irana prema Americi potpuno su lažne. Američka vlada nije dostojna komunikacije niti saradnje s Islamskom Republikom. Tokom 12-dnevnog rata bili smo izloženi agresiji Amerike i Izraela, ali oni nisu uspjeli i vratili su se praznih ruku, ne ostvarivši nijedan cilj. Cionistička tvorevina je dvadeset godina planirala rat protiv Irana, ali se vratila praznih ruku. I cionistička tvorevina i Amerika su podbacile - poručio je.

Jačanje pokreta otpora

Iranski lider pozvao je i na nastavak jačanja „pokreta otpora“.

- Pokret otpora u regionu nastavit će da jača i mora se prenositi s generacije na generaciju. Iran čvrsto stoji pred silama koje zastrašuju svijet. Takvi elementi otpora su nužni. Pretrpjeli smo teške gubitke i izgubili mnoge drage ljude. To je priroda rata: ubijaju i bivaju ubijeni. Međutim, Iran je pokazao svoju snagu i osujetio sve zavjere. Imali smo gubitke, ali gubici agresora bili su mnogo veći - nastavio je Hamenei.

Govoreći o ratu u Gazi, koju je nazvao „jednom od najvećih katastrofa u historiji i regionu“, Hamenei je rekao da Izrael nije postigao svoje ciljeve i da je izgubio naklonost međunarodne zajednice.

- Cionistička tvorevina doživjela je spektakularan neuspjeh i izgubila ugled širom svijeta. Danas je najomraženija osoba na svijetu izraelski premijer, a vlada te tvorevine najomraženija je na planeti. Ta mržnja prema cionističkoj tvorevini proširila se i na Ameriku - naveo je.

Ujedinjenje protiv neprijatelja

Hamenei je uputio i poruku građanima Irana, pozvavši ih da se „ujedine protiv neprijatelja“ i da „podrže predsjednika i vladu, koja nosi težak teret“.

Na kraju obraćanja savjetovao je Irance da ne rasipaju hljeb, gas, benzin i druge osnovne proizvode:

- Da nema tog rasipanja, stanje u zemlji bilo bi sigurno mnogo bolje.“

Također je naglasio važnost „jačanja veze s Bogom“ i pozvao ljude da se mole za „kišu, sigurnost i blagostanje“.

# ALI KHAMENEI
# MOHAMMED BIN SALMAN
# POJAS GAZE
# WASHINGTON
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