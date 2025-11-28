Asadov krah započeo je prije godinu: "Izađite na ulice i slavite"

Na današnji dan 2024. godine, sirijski pobunjenici predvođeni grupom Hajat Tahrir al-Šam (Hayat Tahrir al-Sham) pokrenuli su ofanzivu koja je na kraju dovela do svrgavanja Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), a tim povodom narodu se obratio novi predsjednik Ahmed al-Šaraa (Ahmed al Sharaa). U kratkom obraćanju, koje je trajalo manje od jedne minute, al-Šaraa je govorio iz predsjedničke palate, čestitajući građanima prvu godišnjicu početka „Bitke za odvraćanje agresije“.

Tom prilikom pozvao je stanovnike širom zemlje da masovno izađu na ulice i obilježe ovu godišnjicu. - Veliki sirijski narode, čestitam vam godišnjicu početka Bitke za oslobođenje cijele Sirije, Bitke za odvraćanje agresije koja je kasnije srušila bivši kriminalni režim - poručio je.

Naveo je i da će Sirija u budućnosti biti snažna i prosperitetna. - U ovoj velikoj prilici pozivam sve segmente sirijskog naroda, sve grupe i zajednice, da izađu na trgove i javne prostore i iskažu svoju radost zbog ove velike bitke, pokazujući nacionalnu koheziju, jedinstvo i sigurnost sirijskog tla i teritorije. Živjela Sirija, slobodna i dostojanstvena, od sjevera do juga i od istoka do zapada — ujedinjena, snažna, velika i prosperitetna - zaključio je al-Šaraa. U zoru 27. novembra 2024. godine započela je „Bitka za odvraćanje agresije“, događaj koji je označio početak historijske ofanzive što je kulminirala padom Asadovog režima nakon 12 dana žestokih borbi.