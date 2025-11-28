Louvre povećava cijene ulaznica za 45 posto za većinu turista izvan EU

Cijene ulaznica za Louvre u Parizu porast će za 45 posto za većinu posjetilaca izvan Evropske unije, odlučio je upravni odbor muzeja.

Od početka sljedeće godine, turisti iz zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kine morat će platiti 32 eura za ulazak u muzej, što je povećanje cijene koje bi trebalo godišnje donijeti milione eura za obnovu slavne galerije, piše BBC.

Sigurnost i upravljanje muzejem našli su se na meti kritika nakon pljačke u oktobru, kada su četiri osobe ukrale nakit vrijedan 102 miliona dolara i pobjegla u roku od nekoliko minuta.

Zvanična revizija muzeja objavljena ubrzo nakon pljačke istaknula je nedostatke u sigurnosnim sistemima i zastarjelu infrastrukturu. Od 14. januara, posjetioci izvan Evropskog ekonomskog prostora, grupe koja uključuje članice EU, Island, Norvešku i Lihtenštajn, plaćat će dodatnih 10 eura za ulazak u najposjećeniji muzej na svijetu.

Louvre je prošle godine primio skoro 9 miliona posjetilaca, od kojih je većina dolazila iz inozemstva. Više od desetine posjetilaca dolazi iz SAD-a, a oko 6 posto iz Kine, prema podacima muzeja.

U januaru su francuski predsjednik Emmanuel Macron i Louvre najavili poboljšanja muzeja i predložili više cijene za posjetioce izvan EU od 2026. godine. Macron je također rekao da će Mona Lisa biti premještena u novi prostor kako bi se smanjila prenatrpanost.

Većina od 30.000 dnevnih posjetilaca Louvrea dolazi da vidi remek-djelo Leonarda da Vincija. Gomile se guraju kroz Salle des États, galeriju u kojoj je izložena Mona Lisa, ostavljajući svakom posjetiocu samo nekoliko trenutaka da pogleda sliku i napravi fotografiju.

Louvre će također renovirati druge dijelove muzeja i dodati nove sadržaje poput toaleta i restorana, a to su nadogradnje koje se procjenjuju na nekoliko stotina miliona eura.

Ranije ovog mjeseca Louvre je najavio zatvaranje galerije koja prikazuje grčku keramiku zbog strukturnih problema.

Istraga nakon oktobarske pljačke pokazala je da je muzej znatno više trošio na kupovinu novih umjetničkih djela, a mnogo manje na održavanje i restauraciju.