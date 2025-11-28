U požaru u Hong Kongu potvrđena smrt 128 osoba, spasilačke akcije završene, 200 se vodi kao nestali

Spasilačke akcije nakon katastrofalnog požara u stambenom kompleksu Wang Fuk Court u četvrti Tai Pou u Hong Kongu su završene, a oko 200 ljudi se još uvijek vode kao nestali.

Šef sigurnosti Hong Konga Chris Tang izjavio je da je potraga za preživjelima okončana, dok je najmanje 79 osoba povrijeđeno. Vlada je saopćila da je u požaru povrijeđeno 12 vatrogasaca, od kojih je jedan u teškom stanju.

Tijela se izvlače

Prema zvaničnim podacima, u požaru je do sada potvrđena smrt 128 ljudi, uključujući jednog vatrogasca, dok se dodatnih 16 tijela još nalazi u zgradama. Vatrogasne službe navode da 25 poziva za pomoć ostaje neriješeno, a tijela se i dalje izvlače s mjesta tragedije, umotana u crne vreće, piše Reuters.

Kompleks od osam stambenih blokova je bio u procesu renoviranja od jula 2024. godine, prekriven bambusovom skelom i zelenom mrežom. Preliminarna istraga pokazala je da je zapaljivi stiropor korišten za zatvaranje prozora liftova na svakom spratu, što je uzrokovalo brzo širenje vatre kroz hodnike i stanove. Mreže i folije korištene na vanjskim dijelovima zgrada također nisu ispunjavale standarde zaštite od požara.

Projekt renoviranja

Vlada Hong Konga pokrenula je krivičnu istragu, a Nezavisna komisija protiv korupcije (ICAC) uhapsila je dva direktora firme Will Power Architects, konsultantske kompanije zadužene za projekt renoviranja. Ranije su uhapšena tri visoka službenika kompanije Prestige Construction & Engineering Co Limited, uključujući dva direktora, zbog optužbi za ubistvo iz nehata.