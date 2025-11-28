Drugi najmoćniji čovjek Ukrajine pod istragom: Policija upala u ured Andrija Jermaka

Ukrajinski Nacionalni antikorupcijski biro i Specijalno antikorupcijsko tužilaštvo jutros su izvršili pretres u domu Andrija Jermaka (Andriy Yermak), šefa Ureda predsjednika i najbližeg saradnika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky).

Prvi je ovu informaciju objavila Ukrajinska pravda (Ukrainska Pravda), čiji su novinari snimili trenutak kada je oko deset agenata ušlo u Jermakov stan u vladinoj četvrti Kijeva.

Ni Jermak, niti antikorupcijske institucije, za sada nisu komentarisale jutrošnju akciju, navodi list.

O situaciji je izvijestio i opozicioni poslanik Jaroslav Železnjak (Yaroslav Zheleznyak) putem Telegrama, poručivši da se građani „u slučaju eventualnih komplikacija trebaju pripremiti da stanu u odbranu NABU-a i SAP-a“, aludirajući na moguće političke pritiske.

Pretres u Jermakovoj kući događa se usred jedne od najvećih korupcijskih afera u ukrajinskom energetskom sektoru, koja je već dovela do smjena na vrhu vlasti. Dvojica ministara – pravde Herman Haluščenko (Herman Halushchenko) i energetike Svitlana Hrinčuk (Svitlana Hrynchuk) – smijenjeni su nakon što je NABU 10. novembra objavio da je otkrio široku mrežu korupcije te javnosti predočio audio-snimke komunikacije uključenih osoba.

Istraga nazvana “Midas”, i dalje se širi. Direktor NABU-a Semen Krivonos (Semen Kryvonos) izjavio je da očekuje nove osumnjičene kako istraga napreduje.

Osumnjičeni, bjegstva i hapšenja

Prema ranijim navodima Ukrajinske pravde, antikorupcijski istražitelji već su pretresli domove biznismena Timura Mindiča (Timur Mindich) i bivšeg ministra Haluščenka. Mindič je, prema tim podacima, napustio zemlju samo nekoliko sati prije dolaska agenata.

Novinari su identifikovali sve osobe kojima je uručena zvanična sumnja u vezi s korupcijom u državnoj energetskoj kompaniji Energoatom (Energoatom). Među njima su:

– Mindič, poznat pod nadimkom „Karlson“,

– bivši savjetnik ministra energetike Ihor Mironjuki (Ihor Mironyuk), nadimak „Raketa“,

– direktor sigurnosti Energoatoma Dmitro Basov (Dmytro Basov), „Tenor“,

– Oleksandar Cukerman (Oleksandr Tsukerman), „Sugarman“,

– Ihor Fursenko (Ihor Fursenko), „Rošik“,

– Lesja Ustimenko (Lesia Ustymenko) i

– Ljudmila Zorina (Lyudmyla Zorina).

Pet osumnjičenih je uhapšeno, dok su dvojica – Mindič i Cukerman – pobjegla iz zemlje. Ostalima su izrečene mjere zabrane uz mogućnost kaucije. Visoki antikorupcijski sud potvrdio je da su Ustimenko i Zorina već uplatile jamstvo.

Politička dizmenzija

Afera je u međuvremenu dobila i jasnu političku dimenziju. Premijerka Julija Sviridenko (Yuliya Svyrydenko) suspendovala je Haluščenka 12. novembra, dok je predsjednik Zelenski dan poslije potpisao odluku Savjeta za nacionalnu sigurnost i odbranu o uvođenju sankcija Mindiču, dugogodišnjem saradniku i suvlasniku studija „Kvartal 95 (Kvartal 95)“, te biznismenu Cukermanu.

Ukrajinska pravda navodi da pokušava dobiti zvaničnu izjavu od NABU-a nakon jutrošnjeg pretresa u Jermakovom domu.