Njemačka zaostaje u inovacijama, nad njima dominiraju SAD i Švicarska

Njemački inovacijski kapaciteti stagniraju te je Njemačka i dalje 12. na ljestvici država poredanih po kapacitetima za inovacije, dok konkurenti, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Francusku, ostvaruju značajan napredak, pokazala je studija udruženja njemačke industrije (BDI).

Zaostaju za SAD

Ključni problem je što njemačke kompanije troše manje na istraživanje i razvoj nego firme u drugim zemljama, a posebice u području digitalizacije, gdje Njemačka zaostaje za SAD-om i Kinom. Pokazatelj inovacija za 2025. godinu, koji su predstavili njemačko industrijsko udruženje BDI i konzultantska tvrtka Roland Berger, utvrdio je da je Njemačka posebno slaba u tehnologijama budućnosti, uključujući digitalizaciju i biotehnologiju.

Ljestvica analizira inovacijski kapacitet glavnih gospodarstava od 2005. godine, a ponovno je predvode manje države s visoko specijaliziranim industrijama: Švicarska na prvom, Singapur na drugom i Danska na trećem mjestu.

"Trebali bismo postati predvodnik u industriji AI-ja"

Njemačka je četvrta u ključnim tehnologijama ukupno i među prvih pet u četiri od sedam tehnoloških područja, uključujući kružno gospodarstvo, nove materijale i nove proizvodne tehnologije, ali zaostaje u ključnim područjima usmjerenima na budućnost, sedma je u digitalnom hardveru, deseta u digitalnom umrežavanju i tek petnaesta u biotehnologiji.

"Moramo se usuditi ambiciozno razmišljati, to je jedini način da pokrenemo novu dinamiku u području inovacija", rekao je predsjednik BDI-ja Peter Leibinger, dodajući da bi Njemačka trebala težiti ostvarenju prvog funkcionalnog prototipa fuzijskog reaktora do 2040. godine ili postati predvodnik u industriji umjetne inteligencije.