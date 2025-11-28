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Iz Latvije najavili uklanjanje željezničke pruge prema Rusiji, Zaharova jednom rečenicom ismijala ideju

Latvija je 15. oktobra pokrenula sistem plaćenog elektronskog čekanja u redu za prelazak vanjskih granica zemlje s Rusijom i Bjelorusijom

FENA

D. H.

28.11.2025

Nakon što je predsjednik Latvije Edgars Rinkevičs izjavio kako će država razmotriti potpuno uklanjanje željezničke pruge prema Rusiji, oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova Rusije.

Naime, govoreći na press konferenciji nakon sastanka s premijerkom Latvije, predsjednik ove zemlje Edgars Rinkevičs izjavio je kako država mora uzeti u obzir svaku odluku koja bi dodatno doprinijela sigurnosti.

Jedna od njih je i uklanjanje pruge prema Rusiji.

"Ne možemo isključiti nijednu opciju za jačanje nacionalne odbrane i sigurnosti, ali takve odluke moraju se donijeti određivanjem i vremenskog okvira i obima posla te procjenom šta to znači za različite socio-ekonomske aspekte", rekao je predsjednik ove zemlje.

Tim povodom reagovala je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova koja je za list Komsomolskaja pravda kratko komentirala najave iz Rige.

"Izgleda da im pragovi trebaju za grijanje", poručila je.

Latvija je 15. oktobra pokrenula sistem plaćenog elektronskog čekanja u redu za prelazak vanjskih granica zemlje s Rusijom i Bjelorusijom.

Uvođenje sistema plaćenog elektronskog čekanja u redu ima za cilj poboljšanje sigurnosti na graničnim prijelazima i sprečavanje gužvi u saobraćaju.

Latvija je prethodno produžila zabranu letova u blizini granica s Rusijom i Bjelorusijom.

# MARIJA ZAHAROVA
# RUSIJA
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