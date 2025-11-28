Haos u Aziji: Poplave ubile 161 osobu, stotine uništenih automobila

Velike poplave pogodile su jugoistočnu Aziju, a broj poginulih porastao je na najmanje 161 osobu.

Vlasti u cijeloj regiji pokušavaju spasiti zaglavljene stanovnike, obnoviti snabdijevanje električnom energijom i telekomunikacijske veze te koordinirati spasilačke napore dok se voda polako povlači.

Obilna kiša i rijetka tropska oluja, formirana u Malajskom prolazu (Malacca Strait), pogodile su velike dijelove Indonezije (Indonesia), Malezije (Malaysia) i Tajlanda (Thailand). Dodatnih 46 ljudi poginulo je u Šri Lanki (Sri Lanka) uslijed ciklona, saopćile su lokalne vlasti.

Na teško pogođenom indonezijskom otoku Sumatra (Sumatra) potvrđeno je da je do jutra stradalo 52 ljudi, rekao je Abdul Muhari, glasnogovornik indonezijske službe za katastrofe.

U oblasti Padang Pariaman na Sumatri, gdje je poginulo ukupno 22 osoba, stanovnici su se suočili s vodom visine najmanje jednog metra, a spasilačke službe do mnogih još nisu uspjele doći.

- Ostajemo bez potrepština i hrane - kazao je 40-godišnji stanovnik Muhamed Rais (Muhammad Rais), koji je jučer bio primoran preseliti se na drugi sprat svoje kuće kako bi izbjegao brzo rastuću vodu.

Na pojedinim područjima otoka nije funkcionisao telekomunikacijski sistem, a vlasti su radile na uspostavljanju električne energije i čišćenju puteva blokiranih odronima.

Tajlandska vlada saopćila je da je 87 ljudi izgubilo život u poplavama koje su pogodile osam južnih pokrajina, te da je ukupno pogođeno više od 3,5 miliona stanovnika.

Snimci iz tajlandskog grada Hat Jai (Hat Yai) prikazuju stotine uništenih automobila i veliku štetu na infrastrukturi.

U Maleziji, gdje su potvrđena dva smrtna slučaja, tropska oluja Senjar (Senyar) došla je na kopno oko ponoći, nakon čega je oslabjela. Meteorološke službe najavile su obilne padavine i jake vjetrove te upozorile da bi uzburkano more moglo predstavljati opasnost za manje brodove.

U skloništima se nalazi oko 30.000 evakuisanih osoba — nešto manje nego prethodnog dana, kada je u njima boravilo 34.000 ljudi.