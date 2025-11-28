Putin se sastao s Orbanom: Ruski lider ga hvalio i najavio mogući "potpis" u Budimpešti

Mađarski premijer Viktor Orban (Viktor Orbán) iznenada je danas otputovao u Moskvu na razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što predstavlja još jedan jasan pokazatelj bliskih odnosa dviju zemalja uprkos dubokim podjelama unutar Evropske unije.

Putin je u Kremlju pohvalio Orbana zbog njegovog „uravnoteženog“ stava prema ratu u Ukrajini, podsjećajući da je Budimpešta (Budapest) više puta pokušala blokirati nove EU sankcije protiv Rusije. Ruski lider dodao je i da bi želio da se njegov naredni samit s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom (Donald Trump), kao i eventualni sporazum o miru, održi upravo u Budimpešti, podsjetivši da je ta ideja već bila spomenuta tokom kratkih razgovora u oktobru.

S druge strane, Orbán je ponovo naglasio da Rusija ostaje ključni dio mađarskog energetskog sistema.

- Rusija je sada dio energetskog sistema Mađarske i to će ostati i u budućnosti - izjavio je, uprkos planovima EU da u narednim godinama smanji, a potom i potpuno ukine zavisnost od ruskih energenata.

Razgovori o energentima i ratu u Ukrajini

Prema navodima međunarodnih agencija, dvojica lidera razgovarala su o isporukama energenata za predstojeću zimu i 2025. godinu. Orbán je u videoporuci objavljenoj na Facebooku (Facebook) poručio da mu je glavni cilj osigurati stabilno i cjenovno pristupačno snabdijevanje energijom.

- Idem tamo kako bih osigurao energetsku sigurnost Mađarske za zimu i godinu koja dolazi - poručio je mađarski premijer.

Orban će s Putinom razgovarati i o mogućim putevima za okončanje rata u Ukrajini. Budimpešta već dugo zagovara „više angažmana s Moskvom“ i poziva na ublažavanje ili ukidanje sankcija Rusiji, za razliku od većine država članica EU.

Ovaj susret dolazi u trenutku kada je EU pod rastućim pritiskom zbog mađarskog blokiranja ključnih odluka vezanih za Ukrajinu. Orbánova nenajavljena posjeta Moskvi dodatno je frustrirala Brisel, gdje se već dugo smatra da se Mađarska previše približila Kremlju.

Orbán se, od povratka na vlast 2010. godine, sastao s Putinom ukupno 15 puta — uključujući četiri sastanka otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu u februaru 2022.

Unutrašnjopolitička dimenzija

Analitičari ističu da ovaj potez ima i jasnu unutrašnju političku konotaciju. Orbana početkom naredne godine očekuju parlamentarni izbori, dok posljednje ankete pokazuju da njegova stranka Fidesz (Fidesz) zaostaje za proevropskim opozicionim blokom.

U tom kontekstu, posjeta Moskvi i eventualni dogovor o povoljnijim energentima mogli bi poslužiti kao pokušaj jačanja pozicije premijera kod birača, posebno onih zabrinutih zbog rasta troškova života.