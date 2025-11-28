Izraelske snage pucale na civile u Kuneitri na jugozapadu Sirije

Izraelske snage su u petak otvorile vatru na grupu sirijskih civila u provinciji Kuneitra na jugozapadu zemlje, ali nisu povrijeđeni, javlja Anadolu.

Izraelske snage su pucale na civile iz sela Al-Hamidiya, objavila je Sirijska arapska novinska agencija (SANA).

Navodi se da se incident dogodio dok su se vraćali sa jednog javnog događaju u gradu Khan Arnabehu "u znak podrške jedinstvu Sirije i odbacivanja zločina izraelske okupacije".

SANA je dodala da su izraelske snage spriječile Sirijce da uđu u Al-Hamidiju oko pola sata, napominjući da nema izvještaja o povrijeđenim.

Ranije u petak, najmanje 13 ljudi je ubijeno, uključujući žene i djecu, a 24 je ranjeno u izraelskom napadu na Beit Jinn i put koji vodi do njega, u ruralnim područjima oko glavnog grada Damaska, prema državnim medijima.

Izraelska vojska je u novembru izvela 48 racija na jugu Sirije, prema podacima Anadolu.

Vladini podaci pokazuju da je od decembra 2024. Izrael izveo više od 1.000 zračnih napada na Siriju i više od 400 prekograničnih racija u južne provincije.

Nakon pada režima Bashara al-Assada krajem 2024. godine, Izrael je proširio okupaciju sirijske Golanske visoravni zauzimanjem demilitarizirane tampon zone, što je prekršilo sporazum sa Sirijom iz 1974. godine.