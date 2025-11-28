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NACRT MIROVNOG SPORAZUMA

Britanci otkrili šta će Vitkof ponuditi Putinu: "Nije im stalo šta Evropa misli"

Vašington je spreman razmotriti priznanje ruske kontrole nad Krimom i drugim okupiranim područjima, piše Telegraph

Putin i Vitkof. AP

M. Až.

28.11.2025

Britanski Telegraph objavio je nove informacije o nacrtu mirovnog sporazuma za Ukrajinu, o kojem bi naredne sedmice trebale razgovarati američka i ruska delegacija u Moskvi. Prema pisanju lista, Vašington je spreman razmotriti priznanje ruske kontrole nad Krimom i drugim okupiranim područjima.

Navodi se da je Donald Tramp (Trump) poslao svog izaslanika za mir Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i zeta Džareda Kušnera (Jared Kushner) kako bi lično predstavili ponudu Vladimiru Putinu u Moskvi.

Plan za priznavanje teritorije, koji krši američke diplomatske konvencije, vjerovatno će se realizovati uprkos zabrinutosti među evropskim saveznicima Ukrajine.

Dobro upućeni izvor kazao je sljedeće: "Sve je jasnije da Amerikancima nije stalo do evropskog stava. Kažu da Evropljani mogu raditi šta god žele."

Ruski predsjednik je u četvrtak izjavio da će američko pravno priznanje Krima te Donjecke i Luganske oblasti kao ruskih teritorija biti jedno od ključnih pitanja u razgovorima o mirovnom planu američke administracije.

Preliminarni plan od 28 tačaka, koji je sastavio Stiv Vitkof nakon konsultacija s ruskim zvaničnicima, uključuje američko "de facto" priznanje Krima i dvije istočne regije Donbasa. Strategija također predviđa "de facto" priznanje teritorije koju Rusija trenutno kontroliše iza linije kontakta u regijama Herson i Zaporožje nakon eventualnog dogovora o prekidu vatre.

Dosad su i SAD i Evropa odbijale priznati rusku kontrolu nad Krimom, poluostrvom koje je Putin anektirao 2014. godine.

Takav potez bio bi drastično odstupanje od dosadašnjeg pristupa Vašingtona i predstavljao bi davanje političkog legitimiteta teritoriji koju je Rusija preuzela silom.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
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