Navodi se da je Donald Tramp (Trump) poslao svog izaslanika za mir Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i zeta Džareda Kušnera (Jared Kushner) kako bi lično predstavili ponudu Vladimiru Putinu u Moskvi.

Britanski Telegraph objavio je nove informacije o nacrtu mirovnog sporazuma za Ukrajinu, o kojem bi naredne sedmice trebale razgovarati američka i ruska delegacija u Moskvi. Prema pisanju lista, Vašington je spreman razmotriti priznanje ruske kontrole nad Krimom i drugim okupiranim područjima.

Plan za priznavanje teritorije, koji krši američke diplomatske konvencije, vjerovatno će se realizovati uprkos zabrinutosti među evropskim saveznicima Ukrajine.

Dobro upućeni izvor kazao je sljedeće: "Sve je jasnije da Amerikancima nije stalo do evropskog stava. Kažu da Evropljani mogu raditi šta god žele."

Ruski predsjednik je u četvrtak izjavio da će američko pravno priznanje Krima te Donjecke i Luganske oblasti kao ruskih teritorija biti jedno od ključnih pitanja u razgovorima o mirovnom planu američke administracije.

Preliminarni plan od 28 tačaka, koji je sastavio Stiv Vitkof nakon konsultacija s ruskim zvaničnicima, uključuje američko "de facto" priznanje Krima i dvije istočne regije Donbasa. Strategija također predviđa "de facto" priznanje teritorije koju Rusija trenutno kontroliše iza linije kontakta u regijama Herson i Zaporožje nakon eventualnog dogovora o prekidu vatre.

Dosad su i SAD i Evropa odbijale priznati rusku kontrolu nad Krimom, poluostrvom koje je Putin anektirao 2014. godine.

Takav potez bio bi drastično odstupanje od dosadašnjeg pristupa Vašingtona i predstavljao bi davanje političkog legitimiteta teritoriji koju je Rusija preuzela silom.