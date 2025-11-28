Drugi najmoćniji čovjek u Ukrajini podnio ostavku

Andrij Jermak, moćni šef ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, podnio je ostavku.

Ostavka je uslijedila nakon što su ranije danas agenti Nacionalnog antikorupcijskog ureda (NABU) proveli pretres njegovih prostorija, a dolazi u jeku najvećeg korupcijskog skandala koji je potresao Ukrajinu za vrijeme mandata Zelenskog, piše The Kyiv Independent.

Središte afere

U središtu afere nalazi se državna nuklearna kompanija Energoatom. NABU je ranije ovog mjeseca optužio osam osoba, a kao vođu grupe istražitelji su označili Timura Mindiča, bliskog saradnika predsjednika Zelenskog. Dvoje dužnosnika – ministar pravde Herman Haluščenko i ministrica energetike Svitlana Hrinčuk – smijenjeni su 19. novembra, iako još uvijek nisu optuženi. Pod istragom je i Rustem Umerov, sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, koji također nije zvanično optužen. U međuvremenu, Mindič je napustio Ukrajinu prije podizanja optužnice, nakon čega ga je Zelenski sankcionisao i stavio na potjernicu.

Predsjednik Zelenski potvrdio je Jermakovu ostavku: "Doći će do resetovanja Ureda predsjednika. Andrij Jermak, šef Ureda predsjednika, podnio je ostavku. Zahvalan sam Andriju što je uvijek predstavljao stav Ukrajine u pregovorima tačno onako kako je trebalo biti." Dodao je kako želi "izbjeći glasine i špekulacije" te najavio konsultacije o novom čelniku Ureda predsjednika.

Ko će predstavljati Ukrajinu na pregovorima?

Govoreći o tome ko će predstavljati Ukrajinu na međunarodnim pregovorima, Zelenski je naglasio da će u delegaciji biti sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, načelnik Generalštaba, te predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i obavještajnih službi.

Ukrajinska Pravda objavila je, pozivajući se na izvore, da se i sam Jermak povezuje sa korupcijskim radnjama, pri čemu ga istražitelji navode pod kodnim imenom "Ali Baba". Glavni antikorupcijski tužilac Oleksandr Klimenko kazao je da, prema navodima istražitelja, "Ali Baba održava sastanke i daje naloge organima gonjenja kako bi se osigurao pritisak na detektive NABU-a i antikorupcijske tužioce".

Prema informacijama iz policije, jedna luksuzna kuća u okolini Kijeva, finansirana novcem iz korupcijske šeme Energoatoma, navodno je bila namijenjena Jermaku. On ove tvrdnje nije komentarisao, a Ured predsjednika nije odgovorio na zahtjeve za pojašnjenje.

Jermak, imenovan 2020. godine, godinama je važio za najbližeg Zelenskog saradnika i jednog od najutjecajnijih ljudi u državi. U uprkos kritikama, predsjednik ga je redovno štitio. "Jermak je moćan menadžer. Poštujem ga zbog njegovih rezultata. Radi ono što mu kažem i izvršava te zadatke", rekao je Zelenski u intervjuu za Bloomberg.

"Došao je sa mnom, otići će sa mnom. I neće ostati ni na jednoj poziciji", poručio je još 2021. godine.