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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski najavio reformu kabineta nakon ostavke glavnog pomoćnika

Naredio je unutrašnje resetovanje uoči planiranih razgovora sa SAD-om, kaže da je to jedinstvo nužno tokom ratne diplomatije

AP

Anadolija

28.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je izjavio da pokreće potpunu reformu svog kabineta, potvrđujući da je njegov šef kabineta Andrij Jermak podnio ostavku dok se Kijev priprema za novu fazu pregovora sa SAD-om.

U svom večernjem obraćanju, Zelenski je rekao da je nedavno obavio skoro 20 razgovora s međunarodnim partnerima, od kojih su svi izrazili snažnu podršku otpornosti Ukrajine pod stalnim pritiskom.

Naglasio je potrebu za unutrašnjom snagom i jedinstvom u trenutku kada se diplomatska aktivnost ubrzava, rekavši da će predsjednički kabinet proći kroz potpuno resetiranje.

Potvrdio je Jermakovu ostavku i rekao da će konsultacije o nasljedniku početi u subotu.

Zelenski je napomenuo da će ukrajinska delegacija za predstojeće razgovore uključivati ​​vrhovnog komandanta, predstavnike Ministarstva vanjskih poslova, Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu i obavještajnih službi.

Naglasio je da svi unutrašnji napori sada moraju biti u potpunosti usmjereni na odbranu Ukrajine i podršku njenom diplomatskom naporu.

Predstojeća runda kontakata s Vašingtonom slijedi nakon nedavnih američko-ukrajinskih razgovora u Ženevi o nacrtu mirovnog prijedloga od 28 tačaka.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je ove sedmice da bi se u pregovorima moglo pojaviti nešto dobro, iako je upozorio da napredak treba ocjenjivati ​​samo na osnovu opipljivih rezultata.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
# ANDRIY YERMAK
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