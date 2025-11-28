Zelenski najavio reformu kabineta nakon ostavke glavnog pomoćnika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je izjavio da pokreće potpunu reformu svog kabineta, potvrđujući da je njegov šef kabineta Andrij Jermak podnio ostavku dok se Kijev priprema za novu fazu pregovora sa SAD-om.

U svom večernjem obraćanju, Zelenski je rekao da je nedavno obavio skoro 20 razgovora s međunarodnim partnerima, od kojih su svi izrazili snažnu podršku otpornosti Ukrajine pod stalnim pritiskom.

Naglasio je potrebu za unutrašnjom snagom i jedinstvom u trenutku kada se diplomatska aktivnost ubrzava, rekavši da će predsjednički kabinet proći kroz potpuno resetiranje.