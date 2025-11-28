Zelenski najavio reformu kabineta nakon ostavke glavnog pomoćnika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je izjavio da pokreće potpunu reformu svog kabineta, potvrđujući da je njegov šef kabineta Andrij Jermak podnio ostavku dok se Kijev priprema za novu fazu pregovora sa SAD-om.
U svom večernjem obraćanju, Zelenski je rekao da je nedavno obavio skoro 20 razgovora s međunarodnim partnerima, od kojih su svi izrazili snažnu podršku otpornosti Ukrajine pod stalnim pritiskom.
Naglasio je potrebu za unutrašnjom snagom i jedinstvom u trenutku kada se diplomatska aktivnost ubrzava, rekavši da će predsjednički kabinet proći kroz potpuno resetiranje.
Potvrdio je Jermakovu ostavku i rekao da će konsultacije o nasljedniku početi u subotu.
Zelenski je napomenuo da će ukrajinska delegacija za predstojeće razgovore uključivati vrhovnog komandanta, predstavnike Ministarstva vanjskih poslova, Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu i obavještajnih službi.
Naglasio je da svi unutrašnji napori sada moraju biti u potpunosti usmjereni na odbranu Ukrajine i podršku njenom diplomatskom naporu.
Predstojeća runda kontakata s Vašingtonom slijedi nakon nedavnih američko-ukrajinskih razgovora u Ženevi o nacrtu mirovnog prijedloga od 28 tačaka.
Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je ove sedmice da bi se u pregovorima moglo pojaviti nešto dobro, iako je upozorio da napredak treba ocjenjivati samo na osnovu opipljivih rezultata.