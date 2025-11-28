Peskov: Rusija trenutno vodi pregovore o rješenju za Ukrajinu isključivo sa SAD

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u petak da Rusija vodi pregovore o ukrajinskom rješenju isključivo sa SAD-om.

U intervjuu za ruski TV kanal Pervy, Peskov je rekao da se u ovoj fazi ne može razmatrati stav rezolucija Evropskog parlamenta koje pozivaju Evropu da sjedne za pregovarački sto.

- U ovoj fazi govorimo o pregovorima s Amerikancima. Evropljani se sada sigurno ne mogu uzeti u obzir - rekao je Peskov.

Portparol Kremlja nazvao je američku mirovnu misiju i napore američkog predsjednika Donalda Trampa glavnim prioritetom, stoga se Moskva, kako je kazao, posebno priprema za te kontakte.

Komentirajući medijske izvještaje o američkom mirovnom planu, Peskov je rekao da tema američkog mirovnog plana za Ukrajinu izaziva mnoge objave, a značajan dio njih ne odgovara stvarnosti.

U povezanom razvoju događaja u Kijevu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je sastav ukrajinske delegacije na pregovorima sa SAD-om zakazanim za kraj sljedeće sedmice u Ženevi.

Zelenski je u saopštenju naveo da će delegaciju, u kojoj će biti i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i obavještajnih službi, predvoditi Rustem Umerov, šef Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, i Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba.