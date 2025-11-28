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ODGOVOR PEKINGA

Kina tvrdi da nema namjeru da se pridruži svemirskoj utrci nakon što je Tramp rekao da SAD sada dominira svemirom

Kina je posvećena mirnom korištenju svemira i protivi se bilo kakvoj utrci u naoružanju u svemiru ili njegovom naoružanju, rekla je Mao Ning

Si Đinping i Donald Tramp. AP

Anadolija

28.11.2025

Kina je u petak poručila da nema namjeru da se upusti u svemirsku utrku ni s jednom nacijom, odgovarajući tako na komentare američkog predsjednika Donalda Trampa da Vašington sada dominira svemirom nakon što ga je svojevremeno izgubio i od Kine i od Rusije.

- Kina je posvećena mirnom korištenju svemira i protivi se bilo kakvoj utrci u naoružanju u svemiru ili njegovom naoružanju - rekla je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning na konferenciji za novinare.

- Kina nema namjeru da se upusti u svemirsku utrku ni sa jednom zemljom niti traži takozvanu prednost u svemiru - dodala je.

U četvrtak je Tramp rekao da je SAD stavio neke vrlo dobre ljude u Svemirske snage jer su značajno gubile od Kine i Rusije.

- A sada značajno prednjačimo Kini i Rusiji - dodao je.

Tramp je osnovao Svemirske snage 2019. godine kao zasebnu, šestu granu američke vojske tokom svog prvog mandata.

# KINA
# SAD
# DONALD TRUMP
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