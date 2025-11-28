Broj žrtava u Hong Kongu porastao na 128, širenje vatre ubrzao stiropor

Broj poginulih u katastrofalnom požaru u Hong Kongu porastao je na 128, prema najnovijim podacima lokalnih vlasti. Vatra je izbila u srijedu i proširila se na više stambenih zgrada u predgrađu Tai Po, ostavljajući za sobom najsmrtonosniji požar u historiji grada.

Povrijeđeno je 79 osoba, a uzrok požara još nije zvanično utvrđen. Ipak, zvaničnici su u petak potvrdili da je stiropor postavljen na vanjsku fasadu doprinio brzom širenju plamena.

Tri osobe koje su nadzirale renoviranje objekta uhapšene su zbog ubistva iz nehata, a paralelno je pokrenuta i istraga o korupciji. U gašenju je učestvovalo više od 2.311 vatrogasaca, a operacija je obustavljena nakon što je požar potpuno lokalizovan danas u 10:18 po lokalnom vremenu.

Prema trenutnim podacima, 89 tijela još nije identificirano, dok je 16 tijela ostalo unutar zgrada.

Vatrogasna služba Hong Konga saopćila je da protivpožarni alarmi nisu radili kako bi trebali. Jedan stanovnik je za Bi-Bi-Si rekao da su građevinski radnici navodno isključili dio alarma.

Policija je poručila: "Imamo razloga vjerovati da su oni koji su bili odgovorni u kompaniji pokazali grubu nepažnju, što je dovelo do ove nesreće i omogućilo nekontrolisano širenje požara, s tragičnim posljedicama."

Zgrada Wang Fuk Court, izgrađena 1983. godine, prema popisu iz 2021., ima 1.984 stana i dom je za oko 4.600 ljudi. Procjenjuje se da gotovo 40 posto stanovnika ima više od 65 godina, što dodatno pojačava težinu tragedije.