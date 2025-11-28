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NEOBIČAN TRENUTAK

"Incident" s Papom u Istanbulu: Kamere zabilježile sve

U katoličkoj crkvi u istanbulskom okrugu Harbije, papa Lav XIV sastao se s biskupima, svećenicima i članovima sveštenstva u okviru svoje posjete Tursk

Papa Lav XIV. AP

M. Až.

28.11.2025

Tokom posjete Istanbulu, kamere su zabilježile neuobičajen trenutak kada se papa Lav XIV nakratko mučio da skine platno s ploče u Bazilici Svetog Duha.

U obraćanju svećenstvu i vjernicima, papa Lav XIV je poručio da je važno “održati jedinstvo, saosjećanje i postojanost u duhovnoj misiji”.

Tokom susreta s biskupima, svećenicima i članovima crkvene zajednice u katoličkoj crkvi u istanbulskom okrugu Harbije, papa Lav XIV govorio je o svojstvu zajedništva i ulozi crkve u savremenim izazovima.

U sklopu boravka u Turskoj, papa Lav XIV planira posjetiti i ustanovu Fransiz Fakirhanesi, francuski centar za socijalnu skrb posvećen brizi o starijim osobama.

# ISTANBUL
# TURSKA
# PAPA LAV XIV
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