"Incident" s Papom u Istanbulu: Kamere zabilježile sve

Tokom posjete Istanbulu, kamere su zabilježile neuobičajen trenutak kada se papa Lav XIV nakratko mučio da skine platno s ploče u Bazilici Svetog Duha.

U obraćanju svećenstvu i vjernicima, papa Lav XIV je poručio da je važno “održati jedinstvo, saosjećanje i postojanost u duhovnoj misiji”.