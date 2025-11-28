"Incident" s Papom u Istanbulu: Kamere zabilježile sve

Tokom posjete Istanbulu, kamere su zabilježile neuobičajen trenutak kada se papa Lav XIV nakratko mučio da skine platno s ploče u Bazilici Svetog Duha.
U obraćanju svećenstvu i vjernicima, papa Lav XIV je poručio da je važno “održati jedinstvo, saosjećanje i postojanost u duhovnoj misiji”.
Tokom susreta s biskupima, svećenicima i članovima crkvene zajednice u katoličkoj crkvi u istanbulskom okrugu Harbije, papa Lav XIV govorio je o svojstvu zajedništva i ulozi crkve u savremenim izazovima.
U sklopu boravka u Turskoj, papa Lav XIV planira posjetiti i ustanovu Fransiz Fakirhanesi, francuski centar za socijalnu skrb posvećen brizi o starijim osobama.