Tramp brutalno izvrijeđao novinarku: "Zašto si glupa? Ti si glupa osoba"

Govoreći o nedavnom incidentu u kojem su dvojica pripadnika Nacionalne garde ranjena blizu Bijele kuće, a koje je napao afganistanski državljanin koji je stigao u SAD nakon povlačenja američkih snaga iz Afganistana 2021. godine, novinarka ga je upitala zašto krivi svog prethodnika Džoa Bajdena, uprkos tvrdnjama pojedinih zvaničnika da su svi preseljeni Afganistanci prošli detaljne provjere.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je izazvao kontroverze kada je u četvrtak na svom imanju na Floridi uvrijedio novinarku, nazvavši je "glupom" dok je odgovarao na pitanja o provjeri sigurnosnih podataka Afganistanaca u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je prekinuo pitanje i oštro odgovorio: "Jeste li glupi? Jeste li glupa osoba?"

Zatim je podigao fotografiju američkog vojnog aviona punog ljudi koji su bježali nakon povratka talibana na vlast, komentarišući da su "oni pušteni unutra" zajedno sa "hiljadama drugih koji ne bi trebali biti ovdje".

- Vi postavljate takva pitanja zato što ste glupa osoba - poručio je novinarki.

Američki mediji navode da ovakav ton nije novost za Trumpa, ali ističu da predsjednik često pokazuje posebnu netrpeljivost prema ženama u novinarstvu.

Samo dan ranije, na društvenim mrežama napao je autoricu teksta New York Timesa, koja je pisala o njegovim godinama i vidljivim znakovima umora, nazivajući je "ružnom".

Ranije ovog mjeseca, drugu novinarku nazvao je "piggy", a treću "užasnom osobom".