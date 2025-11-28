Novi detalji o američkom napadu na brod na Karibima: "Ciljali su preživjele"

Pojavili su se novi detalji o američkom napadu na brod koji je 2. septembra navodno prevozio drogu na Karibima.

Američki zvaničnici za CNN otkrivaju da je vojska SAD-a izvela i drugi napad na brod nakon što u prvom udaru nisu svi na brodu stradali. Taj septembarski incident označava početak serije napada na navodne brodove za prevoz droge.

- Američka vojska bila je svjesna da u vodi ima preživjelih nakon prvog udara 2. septembra i izvela je još jedan napad kako bi potopila plovilo i ubila preostalu posadu - rekli su izvori.