Novi detalji o američkom napadu na brod na Karibima: "Ciljali su preživjele"

Pojavili su se novi detalji o američkom napadu na brod koji je 2. septembra navodno prevozio drogu na Karibima.
Američki zvaničnici za CNN otkrivaju da je vojska SAD-a izvela i drugi napad na brod nakon što u prvom udaru nisu svi na brodu stradali. Taj septembarski incident označava početak serije napada na navodne brodove za prevoz droge.
- Američka vojska bila je svjesna da u vodi ima preživjelih nakon prvog udara 2. septembra i izvela je još jedan napad kako bi potopila plovilo i ubila preostalu posadu - rekli su izvori.
Iako je prvi napad onesposobio brod i izazvao smrtne slučajeve, vojska je procijenila da ima preživjelih. U drugom napadu ubijena je preostala posada, čime je ukupan broj poginulih porastao na 11, a brod je uništen.
Ministar odbrane Pete Hegseth naredio je vojsci prije operacije da osigura da svi na brodu budu ubijeni. O napadu i smrtnim slučajevima obavijestio je predsjednik SAD-a Donald Tramp, ali administracija nikada nije javno priznala ubistvo preživjelih.
Uznemirila me je broj plovila koje je ova administracija uništila bez ikakvih konsultacija s Kongresom“, izjavila je demokratska zastupnica Madelen Din za CNN.
Izvori bliski "dvostrukom udaru" navode da postoji zabrinutost da bi takva akcija mogla kršiti zakon o oružanom sukobu.
Američka vojska je u nekoliko slučajeva pogodila brodove kako bi ih potopila, ali napad 2. septembra je jedini poznati slučaj u kojem su namjerno ubijeni preživjeli, tvrde izvori.
Prije vojnih udara, suzbijanjem ilegalne trgovine drogom bavile su se snage zakona i američka obalna straža, a članovi kartela i krijumčari tretirani su kao kriminalci s pravom na pravičan postupak.
Međutim, u povjerljivom pravnom mišljenju izdatom tokom ljeta, Ministarstvo pravde SAD-a tvrdilo je da predsjednik ima zakonsko pravo da odobri smrtonosne napade na 24 kartela i kriminalne organizacije u samoodbrani, jer te grupe predstavljaju neposrednu prijetnju Amerikancima.