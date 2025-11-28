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"DVOSTRUKI UDAR"

Novi detalji o američkom napadu na brod na Karibima: "Ciljali su preživjele"

Američka vojska bila je svjesna da u vodi ima preživjelih nakon prvog udara i izvela je još jedan napad

Snimak napada. Platforma X

M. Až.

28.11.2025

Pojavili su se novi detalji o američkom napadu na brod koji je 2. septembra navodno prevozio drogu na Karibima.

Američki zvaničnici za CNN otkrivaju da je vojska SAD-a izvela i drugi napad na brod nakon što u prvom udaru nisu svi na brodu stradali. Taj septembarski incident označava početak serije napada na navodne brodove za prevoz droge.

- Američka vojska bila je svjesna da u vodi ima preživjelih nakon prvog udara 2. septembra i izvela je još jedan napad kako bi potopila plovilo i ubila preostalu posadu - rekli su izvori.

Iako je prvi napad onesposobio brod i izazvao smrtne slučajeve, vojska je procijenila da ima preživjelih. U drugom napadu ubijena je preostala posada, čime je ukupan broj poginulih porastao na 11, a brod je uništen.

Ministar odbrane Pete Hegseth naredio je vojsci prije operacije da osigura da svi na brodu budu ubijeni. O napadu i smrtnim slučajevima obavijestio je predsjednik SAD-a Donald Tramp, ali administracija nikada nije javno priznala ubistvo preživjelih.

Uznemirila me je broj plovila koje je ova administracija uništila bez ikakvih konsultacija s Kongresom“, izjavila je demokratska zastupnica Madelen Din za CNN.

Izvori bliski "dvostrukom udaru" navode da postoji zabrinutost da bi takva akcija mogla kršiti zakon o oružanom sukobu.

Američka vojska je u nekoliko slučajeva pogodila brodove kako bi ih potopila, ali napad 2. septembra je jedini poznati slučaj u kojem su namjerno ubijeni preživjeli, tvrde izvori.

Prije vojnih udara, suzbijanjem ilegalne trgovine drogom bavile su se snage zakona i američka obalna straža, a članovi kartela i krijumčari tretirani su kao kriminalci s pravom na pravičan postupak.

Međutim, u povjerljivom pravnom mišljenju izdatom tokom ljeta, Ministarstvo pravde SAD-a tvrdilo je da predsjednik ima zakonsko pravo da odobri smrtonosne napade na 24 kartela i kriminalne organizacije u samoodbrani, jer te grupe predstavljaju neposrednu prijetnju Amerikancima.

# KARIBI
# SAD
# PETE HEGSETH
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