Uhapšen muškarac iz BiH: Seksualno uznemiravao djevojku

Policija Minhena juče popodne uhapsila je 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog seksualnog uznemiravanja 20-godišnje Njemice.

Prema policijskom saopštenju, djevojka iz Baden-Württemberga prolazila je juče Pronerplatzom kada joj je muškarac iz BiH prišao s leđa i udario je otpozadi. Napad je imao seksualnu konotaciju, a osumnjičeni je odmah pokušao pobjeći s mjesta događaja.

Međutim, tri očevica su situaciju posmatrale i izvele tzv. građansko hapšenje, zadržavši muškarca do dolaska policije, koja je u međuvremenu obaviještena.

Prilikom dolaska policijskih službenika utvrđeno je da je 34-godišnjak kod sebe imao i ukradeni bicikl. Osumnjičeni je uhapšen i sproveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Minhen, a danas je trebao da se pojavi pred istražnim sudijom.

Minhenska kriminalistička policija preuzela je dalju istragu.