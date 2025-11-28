Tramp se uključio u kampanju: Republikanci strahuju za "sigurno" mjesto u Tenesiju

Predsjednik SAD-a Donald Tramp će se, zajedno s liderom republikanaca u Predstavničkom domu Kongresa Majkom Džonsonom, telefonski uključiti u skup podrške republikanskom kandidatu na važnim vanrednim kongresnim izborima u saveznoj državi Tenesi.

Iako je Republikanska stranka od svog kandidata, Mata Van Epsa, očekivala sigurnu pobjedu, posljednje ankete pokazuju drugačiju sliku.

U ovom distriktu, koji je decenijama pripadao republikancima, demokratska kandidatkinja Aftin Ben približila se Van Epsu na svega dva posto zaostatka.

Ovo je izazvalo alarm unutar Republikanske stranke, zbog čega se u stranačke događaje sada uključuju dva najuticajnija republikanca, Tramp i Džohnson.

Tramp je na svojoj platformi TruthSocial više puta pozivao svoje pratioce da podrže Van Epsa, dok su njegove političke grupe (PAC) uložile milione dolara u njegovu kampanju.

Bez obzira na to što se Ben bori u "duboko republikanskom" distriktu s mnogo manjim budžetom, uspjela je da se izbori za značajnu poziciju pred izbore koji se održavaju u utorak.

Pobjeda Ben predstavljala bi ogroman šok za Republikansku stranku i mogla bi ugroziti većinu u Predstavničkom domu, koja bi u slučaju njene pobjede ovisila samo o jednom glasu.

Tramp se već jednom telefonski uključio u skup podrške Van Epsu, ali činjenica da 49 posto stanovnika distrikta ne podržava Trampovu politiku dodatno zabrinjava republikance za poziciju koja je trebala biti sigurna.

Poraz, pa čak i tijesna pobjeda, bio bi loš znak za Republikansku stranku pred narednu godinu kada se održavaju "midterm" izbori, odnosno izbori za svih 435 mjesta u Predstavničkom domu.

Rane projekcije sugeriraju da će republikanci vjerovatno izgubiti većinu, koja je ionako ovisila o nekoliko glasova, a Tramp bi mogao ostatak svog mandata provesti bez dosadašnje podrške Kongresa.