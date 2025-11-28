Kremlj najavio sastanak Putina s američkom delegacijom u prvoj polovini sljedeće sedmice

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u petak da će se ruski predsjednik Vladimir Putin sastati s američkim pregovaračima, koji će stići u Moskvu u prvoj polovini sljedeće sedmice.

- U prvoj polovini sedmice. Radni dan ćemo objaviti na vrijeme. Ali očigledno će to biti prva polovina sedmice - rekao je novinarima u Moskvi.

Upitan o rezultatima rusko-mađarskih razgovora u petak u Kremlju, Peskov je rekao da su bili vrlo pozitivni.

- Predsjednik Putin i mađarski premijer Viktor Orban pokazali su se kao pragmatični lideri koji štite interese svojih zemalja - rekao je.

- I Putin i Orban su vrlo pragmatični ljudi. Otvoreno razgovaraju o problemima i čvrsto stoje iza stavova svojih zemalja. Svaki brani interese svoje zemlje. To je njihov apsolutni prioritet. I u tom smislu su slični - dodao je.

Takav pristup omogućava liderima dvije zemlje da razgovaraju o najširem spektru pitanja, mišljenja je Peskov.

Peskov je odbio komentirati da li je Orban prenio poruku američkog predsjednika Donalda Trampa Putinu.

- Već smo rekli sve što smo željeli reći o ishodu ovih pregovora - izjavio je.

Peskov se također osvrnuo na ostavku šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Andrija Jermaka. Rekao je da su korupcijski skandali izazvali duboku političku krizu u Ukrajini.

- Sumnjam da iko sada može odgovoriti kakve će biti krajnje posljedice - dodao je.