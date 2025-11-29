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TBILISI

Masovne proevropske demonstracije u Gruziji na godišnjicu suspenzije EU pregovora

Hiljade građana marširale do parlamenta tražeći nastavak evropskih integracija i oslobađanje pritvorenih aktivista

Masovne proevropske demonstracije u Gruziji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

29.11.2025

U Tbilisiju su u petak održane proevropske demonstracije, kojima se obilježava prva godišnjica odluke premijera Iraklija Kobakhidzea da na četiri godine suspenduje pregovore zemlje o pristupanju Evropskoj uniji (EU).

Hiljade demonstranata okupilo se na više mjesta u glavnom gradu kasno navečer prije nego što su marširali do zgrade parlamenta, noseći zastave Gruzije, Evropske unije, SAD-a i Ukrajine, uzvikujući slogane protiv vlade.

Blokirajući saobraćaj na aveniji "Šota Rustavelija" ispred parlamenta, demonstranti su pozvali administraciju Tbilisija da preduzme efikasne korake ka procesu integracije zemlje u EU.

Predstavnici nekoliko opozicionih stranaka, koji su govorili na protestu, zahtijevali su oslobađanje aktivista koji su pritvoreni i procesuirani tokom prošlogodišnjih proevropskih demonstracija.

# GRUZIJA
# EU
# PROTESTI
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