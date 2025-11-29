Tramp želi pomilovati bivšeg predsjednika Hondurasa Ernandesa: Leži u zatvoru zbog droge i oružja

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) sinoć je saopćio da će pomilovati bivšeg predsjednika Hondurasa Huan Orlando Ernandes (Juan Orlando Hernández), koji trenutno izdržava kaznu od 45 godina zatvora u SAD-u nakon presude za trgovinu drogom i nedozvoljeno posjedovanje oružja.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je ponovo izrazio podršku predsjedničkom kandidatu Hondurasa Nasri Asfura (Nasry Asfura) iz konzervativne Nacionalne partije, naglasivši da „Sjedinjene Države neće trošiti novac ako on ne pobijedi“, prenosi Rojters.

Istovremeno je naveo da je, prema mišljenju „mnogih ljudi koje izuzetno cijeni“, Ernandes bio „veoma oštro i nepravedno tretiran“.

- Ispravljena je velika nepravda i nadamo se budućem partnerstvu između Sjedinjenih Država i Hondurasa. Zahvaljujem predsjedniku Trampu što je omogućio da pravda prevlada - izjavio je advokat Renato Stabil (Renato Stabile).

Ernandes je u martu prošle godine osuđen pred sudom u SAD-u zbog učešća u zavjeri radi uvoza kokaina na američko tržište, podsjeća AP.

Prije toga obavljao je funkciju predsjednika Hondurasa tokom dva mandata, u državi s oko 10 miliona stanovnika.

Trenutno se nalazi u zatvoru Hejzelton (Hazelton) u američkoj saveznoj državi Zapadna Virdžinija (West Virginia), gdje čeka odluku po žalbi na presudu.