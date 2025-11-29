Ruski raketni i dronski napad teško pogodio Kijevsku oblast, ima povrijeđenih

Ruske snage su tokom noći između 28. i 29. novembra izvele intenzivan napad raketama i dronovima na Kijevsku oblast, pri čemu je zabilježena značajna šteta na stambenim objektima i civilnoj infrastrukturi u okrugu Brovari. Prema prvim informacijama, ima i povrijeđenih.

- Neprijatelj izvodi udare na Kijevsku oblast koristeći rakete i dronove. Pod vatrom se nalaze mirna naselja i domovi stanovnika. Nažalost, dvije osobe su povrijeđene u Brovarima. Jedna 66-godišnja žena zadobila je posjekotine i prevezena je u lokalnu bolnicu. Druga povrijeđena osoba je žena od 50 godina; ranjena je u nogu i medicinska pomoć joj je ukazana na licu mjesta, bez potrebe za hospitalizacijom - izjavio je Mikola Kalašnjik (Mykola Kalashnyk), načelnik Vojne uprave Kijevske oblasti, na Telegramu.

Kalašnjik je naveo da je u okrugu Brovari oštećeno više visokih stambenih zgrada i porodičnih kuća, a požar je izbio i na području garažne zadruge.

Prema posljednjim procjenama, razaranje je prijavljeno u pet okruga Kijevske oblasti.