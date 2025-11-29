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POGOĐENE ZGRADE

Ruski raketni i dronski napad teško pogodio Kijevsku oblast, ima povrijeđenih

Neprijatelj izvodi udare na Kijevsku oblast koristeći rakete i dronove, rekao je Kalašnjik

Ruski raketni i dronski napad teško pogodio Kijevsku oblast. Platforma X

A. O.

29.11.2025

Ruske snage su tokom noći između 28. i 29. novembra izvele intenzivan napad raketama i dronovima na Kijevsku oblast, pri čemu je zabilježena značajna šteta na stambenim objektima i civilnoj infrastrukturi u okrugu Brovari. Prema prvim informacijama, ima i povrijeđenih.

- Neprijatelj izvodi udare na Kijevsku oblast koristeći rakete i dronove. Pod vatrom se nalaze mirna naselja i domovi stanovnika. Nažalost, dvije osobe su povrijeđene u Brovarima. Jedna 66-godišnja žena zadobila je posjekotine i prevezena je u lokalnu bolnicu. Druga povrijeđena osoba je žena od 50 godina; ranjena je u nogu i medicinska pomoć joj je ukazana na licu mjesta, bez potrebe za hospitalizacijom - izjavio je Mikola Kalašnjik (Mykola Kalashnyk), načelnik Vojne uprave Kijevske oblasti, na Telegramu.

Kalašnjik je naveo da je u okrugu Brovari oštećeno više visokih stambenih zgrada i porodičnih kuća, a požar je izbio i na području garažne zadruge.

Prema posljednjim procjenama, razaranje je prijavljeno u pet okruga Kijevske oblasti.

U Brovarima je oštećeno šest visokih zgrada, a u jednoj od njih urušila se međuspratna konstrukcija između sedmog i osmog sprata. Iz te zgrade evakuisane su 52 osobe, među kojima i troje djece.

Dodatno je uništen ili oštećen veliki broj kuća, više od 20 garaža, automobili i jedan trgovački centar. U okrugu Obuhiv oštećene su dvije kuće i jedan proizvodni pogon. Stambeni objekti pogođeni su i u okruzima Višgorod i Buča.

- Grad Fastiv je privremeno ostao bez električne energije zbog napada. Ključna infrastruktura prebačena je na rezervno napajanje. Vodovod, kanalizacija, plinovod i komunikacijske mreže i dalje funkcionišu. Vatrogasne ekipe su u punoj pripravnosti - dodao je Kalašnjik.

On je pozvao stanovnike Kijevske oblasti da ostanu u skloništima sve dok ne bude izdato zvanično odobrenje za izlazak.

# NAPAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
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