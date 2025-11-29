U saopštenju fondacije Dar za Putina (Darek pro Putina) objavljenom jučer navedeno je da će biti obustavljena nabavka krstarećih raketa Flamingo, koje proizvodi ukrajinska vojna kompanija Fire Point, a čiji su vlasnici povezani s nedavnom aferom.

Jedan od osnivača fondacije, Dalibor Dedek (Dalibor Dědek), izjavio je da je do odluke došlo nakon što su češkoj fondaciji dostavljene nove informacije iz ukrajinskih obavještajnih službi.

- Novac smo prikupili veoma brzo, ali pojavile su se ozbiljne sumnje da sredstva neće biti iskorištena za proizvod za koji je izvršena naplata. Zato nismo otišli kod njih i sada tražimo odgovarajuću alternativu - rekao je Dedek.

Fondacija Dar za Putina do sada je omogućila brojne donacije oružja, vojne opreme i tehnoloških sredstava ukrajinskoj vojsci, prikupljajući ih kroz humanitarne kampanje i dobrovoljne akcije.

Drugi osnivač fondacije, Martin Ondraček (Martin Ondráček), dodao je da postoji sumnja da je kompanija Fajer Point povezana s osobama bliskim bivšem ministru odbrane Andriju Jermaku (Andriy Yermak).

Prekid nabavke raketa Flamingo, koje proizvodi Fajer Point, mogao bi ozbiljno utjecati na ukrajinsku vojsku, koja ove projektile već duže vrijeme koristi za dubinske udare na ruske vojne ciljeve.

S druge strane, ukrajinski medij Kijiv Independent (Kyiv Independent) još je u augustu pisao o aferama koje potresaju kompaniju. Nakon toga, kompanija je pokušavala neutralizirati negativan publicitet, najavljujući ambiciozne projekte balističkih raketa i svemirskih programa, te angažujući bivšeg američkog državnog sekretara Majka Pompea (Mike Pompeo).