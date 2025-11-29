SAD obustavlja odlučivanje o zahtjevima za azil nakon pucnjave u Vašington

Administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) u Sjedinjenim Američkim Državama privremeno je obustavila proces odlučivanja o zahtjevima za azil, nakon što se u Vašingtonu dogodio oružani napad.

Direktor Službe za državljanstvo i imigraciju SAD-a (USCIS) Džozef Edlov (Joseph Edlow) potvrdio je da će kompletno odlučivanje o azilu biti privremeno zaustavljeno, nakon što su u pucnjavi pogođena dva vojnika Nacionalne garde (National Guard) u Vašingtonu.

Edlov je pojasnio da će obustava trajati „dok se ne osigura da svaki stranac bude provjeren i pregledan u najvećoj mogućoj mjeri“.

Ova objava uslijedila je nekoliko sati nakon što je predsjednik Tramp obećao da će „trajno zaustaviti migracije“ u SAD iz svih „zemalja trećeg svijeta“.

Za pucnjavu je okrivljen afganistanski državljanin.