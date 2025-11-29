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RATNI UDAR

Masovni ruski noćni napad na Ukrajinu usmrtio dvije i ranio desetine osoba

Prema riječima gradonačelnika, tamo je poginula jedna osoba, a 15 ih je ranjeno

Ruski napad na Ukrajinu. X

FENA

29.11.2025

Ruski napad na Ukrajinu, u noći s petka na subotu, usmrtio je dvije osobe i ranio više od dvadeset, saopćio je ukrajinski ministar vanjskih poslova, dodajući da Moskva nastavlja ubijati i uništavati dok svijet raspravlja o mirovnim planovima.

Balističke rakete 

- Rusija je ispalila desetine balističkih raketa te više od 500 dronova na domove, energetsku mrežu i ključnu infrastrukturu - napisao je ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha na mreži X, piše Reuters.

Eksplozije su se tokom noći čule u glavnom gradu Kijevu. Prema riječima gradonačelnika, tamo je poginula jedna osoba, a 15 ih je ranjeno.

Ukrajina pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama o uvjetima mirovnog sporazuma koji Washington nastoji posredovati između Kijeva i Moskve kako bi se okončao gotovo četverogodišnji rat Rusije protiv Ukrajine.

Ratni pan 

Kijev i njegovi evropski saveznici poručuju da žele mir, ali odbacuju neke od prvobitnih prijedloga SAD-a, pri čemu Ukrajina nije spremna povući se s teritorija koje trenutno drži niti prihvatiti ograničenja u vezi s budućim članstvom u saveznicima.

- Dok svi raspravljaju o tačkama mirovnih planova, Rusija nastavlja provoditi svoj ratni plan od dvije tačke, ubijati i uništavati - napisao je Sybiha u subotu ujutro nakon noćnog napada.

# NAPAD
# RAT
# RUSIJA
# UKRAJINA
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