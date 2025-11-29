Masovni ruski noćni napad na Ukrajinu usmrtio dvije i ranio desetine osoba

Ruski napad na Ukrajinu, u noći s petka na subotu, usmrtio je dvije osobe i ranio više od dvadeset, saopćio je ukrajinski ministar vanjskih poslova, dodajući da Moskva nastavlja ubijati i uništavati dok svijet raspravlja o mirovnim planovima.

Balističke rakete

- Rusija je ispalila desetine balističkih raketa te više od 500 dronova na domove, energetsku mrežu i ključnu infrastrukturu - napisao je ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha na mreži X, piše Reuters.

Eksplozije su se tokom noći čule u glavnom gradu Kijevu. Prema riječima gradonačelnika, tamo je poginula jedna osoba, a 15 ih je ranjeno.

Ukrajina pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama o uvjetima mirovnog sporazuma koji Washington nastoji posredovati između Kijeva i Moskve kako bi se okončao gotovo četverogodišnji rat Rusije protiv Ukrajine.

Ratni pan

Kijev i njegovi evropski saveznici poručuju da žele mir, ali odbacuju neke od prvobitnih prijedloga SAD-a, pri čemu Ukrajina nije spremna povući se s teritorija koje trenutno drži niti prihvatiti ograničenja u vezi s budućim članstvom u saveznicima.