Izraelska vojska planira proširenu agresiju na jug Sirije nakon otpora prilikom otmice u selu Beit Jinn

Izraelska vojska razmatra mogućnost proširene okupacijske operacije na području juga Sirije ukoliko utvrdi da su sirijske vladine snage imale ulogu u pucnjavi na izraelske vojnike tokom operacije otmice izvedene u petak u ranim jutarnjim satima, kako prenosi izraelski Kanal 13, pozivajući se na izvještaj bez navedenog izvora.

Teroristički operativci

Prema mreži, izraelska vojska mogla bi preći na provođenje manjeg broja operacija hapšenja protiv osoba koje označavaju kao "terorističke operativce" aktivne u blizini granice i umjesto toga povećati zračne napade kako bi eliminisale ciljeve.

Kan News je izvijestio da je Izrael utvrdio da neki od onih koji planiraju napade na vojnike IDF-a i zajednicu Druza na jugu Sirije rade za obavještajne snage sirijske vlade. Iz izvještaja nije bilo jasno u kojoj mjeri su uključeni u vladu i da li su njihove akcije protiv Izraela poznate sirijskim vlastima.

Izraelska vojska je saopćila da su vojnici rano u petak ujutro našli se pod vatrom u sirijskom selu Beit Jinn, oko sedam kilometara istočno od granice, nakon što su priveli dva člana "terorističke organizacije" al-Jama'a al-Islamiyya (Islamska grupa), postupajući na osnovu obavještajnih informacija prikupljenih posljednjih sedmica koje ukazuju na to da su dvojica braće planirala napade na Izrael.

Vojska je saopćila da su vojnici uzvratili vatru, a izraelska ratna avijacija je također pružilo podršku napadima iz helikoptera i dronova. Borbeni avioni su također izveli nekoliko udara na unaprijed određene ciljeve. Šest izraelskih vojnika je ranjeno, od kojih trojica teško.

Prema sirijskim medijima, najmanje 13 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima. Vojska je saopštila da je u borbama ubila nekoliko naoružanih ljudi, bez navođenja broja.

Izraelske snage

Osim toga, tokom sukoba, pritvoren je sirijski osumnjičeni koji je potrčao prema izraelskim snagama.

Operacija se dogodila u trenutku kada se Izrael navodno priprema za mogućnost napada iz Sirije, bilo od sirijskih trupa ili terorističkih operativaca. Sirija je osudila operaciju kao "ratni zločin".

Izraelska vojska je okupirala devet položaja unutar južne Sirije skoro godinu dana, od pada režima Bashara al-Assada u decembru 2024. godine. Uglavnom se nalaze unutar tampon zone koju patroliraju UN-ovi na granici između zemalja. Dva položaja nalaze se na sirijskoj strani planine Hermon.

Trupe su djelovale u područjima do oko 15 kilometara unutar Sirije, s ciljem da zauzmu oružje za koje Izrael tvrdi da bi moglo predstavljati prijetnju zemlji ako padne u ruke "neprijateljskih snaga".