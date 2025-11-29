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TOKOM OBILASKA

Papa Lav XIV pokazao poštovanje: Izuo se prilikom posjete Plavoj džamiji u Istanbulu

U razgovoru s novinarima nakon posjete, Tunca je kazao da je papi rekao da je džamija "Allahova kuća"

Papa Lav XIV u subotu je posjetio istanbulsku Plavu džamiju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

29.11.2025

Papa Lav XIV u subotu je posjetio istanbulsku Plavu džamiju, započinjući tako dan ispunjen sastancima i liturgijama s turskim vjerskim liderima, kao i misom za malu katoličku zajednicu u zemlji. Tijekom posjete iskazao je poštovanje prema islamskim običajima i pravilu te se izuo prije ulaska u džamiju.

Znak razumijevanja 

Šef turskog direktorata za vjerske poslove Dijanet (Diyanet) pokazao je papi visoku kupolu džamije s pločicama i arapske natpise na njenim stupovima, dok je Lav klimnuo glavom u znak razumijevanja.

Vatikan je rekao da će papa tamo održati "kratku minutu tihe molitve", ali se čini da to nije učinio. Imam džamije Asgin Tunca rekao je da je pozvao Lava da se moli, ali je papa odbio.

U razgovoru s novinarima nakon posjete, Tunca je kazao da je papi rekao da je džamija "Allahova kuća".

- To nije moja kuća, nije tvoja kuća, (to je) Allahova kuća, 'Ako želiš, možeš se ovdje moliti -  kazao je Tunca, navodeći da je odgovor bio "U redu je".

- Želio je vidjeti džamiju, želio je osjetiti atmosferu džamije, mislim. I bio je vrlo zadovoljan - rekao je.

Papa Lav je slijedio stope svojih nedavnih prethodnika, koji su svi imali značajne posjete džamiji Sultan Ahmed, kako je službeno poznata, u znak poštovanja prema muslimanskoj većini u Turskoj. Leo je izuo cipele i prošetao kroz džamiju s tepihom u bijelim čarapama. Bivše pape su posjećivale obližnju znamenitost Aja Sofiju, nekada jednu od najvažnijih historijskih katedrala u kršćanstvu i mjesto svjetske baštine Ujedinjenih naroda. U julu 2020. Turska je Aja Sofiju pretvorila iz muzeja nazad u džamiju, potez koji je izazvao široke međunarodne kritike, uključujući i kritike Vatikana.

Međutim, Lav je izostavio tu posjetu na svom prvom putovanju kao papa. Nakon posjete džamiji, Lav je održao privatni sastanak s turskim kršćanskim vođama u sirijskoj pravoslavnoj crkvi Mor Ephrem. Poslijepodne se očekuje da će se moliti s duhovnim vođom svjetskih pravoslavnih kršćana, patrijarhom Bartolomejem, u patrijarhalnoj crkvi Svetog Jurja.

Papa se izuo. Platforma X

Dan će završiti katoličkom misom u istanbulskoj Volkswagen Areni za katoličku zajednicu u zemlji, koja broji 33.000 ljudi u zemlji s više od 85 miliona stanovnika, od kojih su većina sunitski muslimani.

Mjesto održavanja

Lav se molio s ovim kršćanskim vođama u petak u Izniku, na mjestu održavanja Nikejskog sabora 325. godine, vrhunca njegovog putovanja. Povod je bio obilježavanje 1.700. godišnjice sabora, neviđenog sastanka biskupa koji je donio vjerovanje, ili izjavu vjere, koju i danas recitiraju milioni kršćana.

Stojeći nad ruševinama mjesta, muškarci su govorili "Simbol vjere", u našem jeziku poznatije kao "Vjerovanje". Lav ih je pozvao "da prevaziđu skandal podjela koje nažalost još uvijek postoje i da njeguju želju za jedinstvom".

Takvo jedinstvo, rekao je, bilo je od posebne važnosti u vremenu "obilježenom mnogim tragičnim znacima, u kojem su ljudi izloženi bezbrojnim prijetnjama samom svom dostojanstvu".

Nikejski skup održan je u vrijeme kada su Istočna i Zapadna crkva još uvijek bile ujedinjene. Razdvojile su se u Velikom raskolu 1054. godine, podjeli koju su uglavnom izazvala neslaganja oko primata pape, a zatim i druge podjele koje su izazvale raskol. Čak i danas, katoličke, pravoslavne i većina historijskih protestantskih grupa prihvataju Nikejsko vjerovanje, čineći ga tačkom slaganja i najšire prihvaćenim vjerovanjem u kršćanstvu.

Kao rezultat toga, proslava njegovog porijekla na mjestu njegovog nastanka s duhovnim vođama Katoličke i pravoslavnih crkava i drugim kršćanskim predstavnicima označila je historijski trenutak u višestoljetnoj potrazi za ponovnim ujedinjenjem svih kršćana.

# ISTANBUL
# PAPA LAV XIV
# PAPA LAV
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