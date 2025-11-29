Papa Lav XIV pokazao poštovanje: Izuo se prilikom posjete Plavoj džamiji u Istanbulu

Papa Lav XIV u subotu je posjetio istanbulsku Plavu džamiju, započinjući tako dan ispunjen sastancima i liturgijama s turskim vjerskim liderima, kao i misom za malu katoličku zajednicu u zemlji. Tijekom posjete iskazao je poštovanje prema islamskim običajima i pravilu te se izuo prije ulaska u džamiju.

Znak razumijevanja

Šef turskog direktorata za vjerske poslove Dijanet (Diyanet) pokazao je papi visoku kupolu džamije s pločicama i arapske natpise na njenim stupovima, dok je Lav klimnuo glavom u znak razumijevanja.

Vatikan je rekao da će papa tamo održati "kratku minutu tihe molitve", ali se čini da to nije učinio. Imam džamije Asgin Tunca rekao je da je pozvao Lava da se moli, ali je papa odbio.

U razgovoru s novinarima nakon posjete, Tunca je kazao da je papi rekao da je džamija "Allahova kuća".

- To nije moja kuća, nije tvoja kuća, (to je) Allahova kuća, 'Ako želiš, možeš se ovdje moliti - kazao je Tunca, navodeći da je odgovor bio "U redu je".

- Želio je vidjeti džamiju, želio je osjetiti atmosferu džamije, mislim. I bio je vrlo zadovoljan - rekao je.

Papa Lav je slijedio stope svojih nedavnih prethodnika, koji su svi imali značajne posjete džamiji Sultan Ahmed, kako je službeno poznata, u znak poštovanja prema muslimanskoj većini u Turskoj. Leo je izuo cipele i prošetao kroz džamiju s tepihom u bijelim čarapama. Bivše pape su posjećivale obližnju znamenitost Aja Sofiju, nekada jednu od najvažnijih historijskih katedrala u kršćanstvu i mjesto svjetske baštine Ujedinjenih naroda. U julu 2020. Turska je Aja Sofiju pretvorila iz muzeja nazad u džamiju, potez koji je izazvao široke međunarodne kritike, uključujući i kritike Vatikana.

Međutim, Lav je izostavio tu posjetu na svom prvom putovanju kao papa. Nakon posjete džamiji, Lav je održao privatni sastanak s turskim kršćanskim vođama u sirijskoj pravoslavnoj crkvi Mor Ephrem. Poslijepodne se očekuje da će se moliti s duhovnim vođom svjetskih pravoslavnih kršćana, patrijarhom Bartolomejem, u patrijarhalnoj crkvi Svetog Jurja.