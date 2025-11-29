Papa Lav XIV u posjeti džamiji prvi put nakon imenovanja

Papa Lav XIV prvi put je posjetio džamiju od svog izbora, odnosno imenovanja.

On je danas otišao u Plavu džamiju u Istanbulu, bogomolju iz 17. vijeka koja se smatra arhitektonskim remek-djelom iz otomanskog doba, sa tirkiznim keramičkim pločicama koje krase zidove i kupolu, prenosi AOL.

Papa je u pratnji lokalnih muslimanskih vođa, prošao kroz dvorište džamije i nakon što je izuo cipele, hodao je po unutrašnjosti u bijelim čarapama. Prvi američki papa, koji je strastveni fan bejzbola Chicago White Sox, nedavno se našalio da uvijek nosi "bijele čarape".