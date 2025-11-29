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ISTANBUL

Papa Lav XIV u posjeti džamiji prvi put nakon imenovanja

Lav je treći papa koji je posjetio Plavu džamiju

Papa Lav XIV: Posjeta džamiji - Avaz
Papa Lav XIV u subotu je posjetio istanbulsku Plavu džamiju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

29.11.2025

Papa Lav XIV prvi put je posjetio džamiju od svog izbora, odnosno imenovanja.

On je danas otišao u Plavu džamiju u Istanbulu, bogomolju iz 17. vijeka koja se smatra arhitektonskim remek-djelom iz otomanskog doba, sa tirkiznim keramičkim pločicama koje krase zidove i kupolu, prenosi AOL.

Papa je u pratnji lokalnih muslimanskih vođa, prošao kroz dvorište džamije i nakon što je izuo cipele, hodao je po unutrašnjosti u bijelim čarapama. Prvi američki papa, koji je strastveni fan bejzbola Chicago White Sox, nedavno se našalio da uvijek nosi "bijele čarape".

Lav je treći papa koji je posjetio Plavu džamiju. Prethodne papine posjete pokrenule su pitanja da li će se papa moliti.

Podsjetimo, Vatikan je rekao da će papa tamo održati "kratku minutu tihe molitve", ali se čini da to nije učinio. Imam džamije Asgin Tunca rekao je da je pozvao Lav da se moli, ali je papa odbio.

# ISTANBUL
# PAPA LAV XIV
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