Zelenski imenovao Rustema Umerova za novog šefa delegacije koja putuje u SAD na pregovore

Rustem Umerov, bivši ministar odbrane Ukrajine i aktuelni sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, predvodit će ukrajinsku delegaciju koja je otputovala u Sjedinjene Američke Države na pregovore o mirovnom planu.

To je dekretom odredio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenose mediji iz Kijeva, piše Ansa.

Ranije je šef delegacije bio Andrij Jermak, koji je jučer bio primoran podnijeti ostavku zbog skandala s korupcijom.

U delegaciji je potvrđeno i učešće šefa vojne obavještajne službe Kirila Budanova.