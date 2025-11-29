Troje ranjenih u pucnjavi tokom Crnog petka u Kaliforniji

Žrtve su iz centra Westfield Valley Fair prevezene u bolnicu, a povrede nisu opasne po život, navodi Fox News.

Tri osobe povrijeđene su u pucnjavi u tržnom centru u San Hoseu u saveznoj državi Kalifornija, u jeku velikih gužvi povodom Crnog petka, dana koji tradicionalno označava najintenzivniju kupovinu u SAD-u, objavili su američki mediji.

- Policajci i dalje detaljno provjeravaju tržni centar. Molimo građane da i dalje izbjegavaju to područje - saopštila je policija na mreži X.

Vlasti su incident opisale kao "izoliran", naglašavajući da nema aktivne situacije s napadačem.

Gradonačelnik San Josea Met Mahan izjavio je da "nema stalne prijetnje zajednici", dodajući: "Moje molitve su uz žrtve i znam da naši policajci rade sve kako bi pronašli odgovornu osobu i priveli je pravdi."

Dok je trajala evakuacija, brojni kupci dijelili su na internetu fotografije i snimke na kojima se vidi kako se skrivaju iza izloga.

Jedan korisnik je napisao: "Pozdrav Abercrombie za udobno skrovište", uz fotografije iz prodavnice Abercrombie & Fitch.

Još nije poznato da li je osumnjičeni uhapšen, a policija San Hosea nije odgovorila na zahtjeve za dodatne informacije, prenosi AA.

Crni petak, dan nakon Dana zahvalnosti, obilježava početak praznične kupovine u SAD-u. Naziv dolazi iz računovodstvene prakse trgovaca – prelaska iz "crvenog" (duga) u "crno" (profit), prema boji tinte u poslovnim knjigama.

Posljednjih godina trgovci šire akcije kako bi ublažili gužve i smanjili rizik od incidenta.