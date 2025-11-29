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PRVE METE

Objavljeni snimci prvih udara u 12-dnevnom ratu Irana i Izraela

Kamere su zabilježile trenutke u kojima su posade obavljale svakodnevne aktivnosti, neposredno prije preciznih udara

Snimak prvog udara. Platforma X

M. Až.

29.11.2025

Iranski mediji objavili su sigurnosne snimke koji prikazuju prve trenutke izraelskih udara na položaje iranske vojske tokom 12-dnevnog rata.

Prema tim snimcima, prvi mete izraelske avijacije bili su radarski položaji i sistemi protuzračne odbrane. Kamere su zabilježile trenutke u kojima su posade obavljale svakodnevne aktivnosti, neposredno prije preciznih udara.

Kao prva meta napada uništena je radarska baza Najm, pogođena raketama izraelskog ratnog zrakoplovstva.

S druge strane, zamjenik komandanta iranskog ratnog zrakoplovstva general Reza Hadže (Reza Khajeh) izjavio je da su iranske protuzračne snage uspjele srušiti 196 aviona i bespilotnih letjelica različitih tipova.

Snimci također pokazuju da iranske posade nisu očekivale napad, što je, prema dostupnim informacijama, doprinijelo većem gubitku protuzračnih sistema nego što se predviđalo.

Tokom 12-dnevnog sukoba izraelsko ratno zrakoplovstvo zadržalo je potpunu dominaciju u zraku, uz podršku bespilotnih letjelica i FPV dronova koji su uništili više iranskih položaja protuzračne odbrane.

# IZRAEL
# IRAN
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