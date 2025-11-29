Avioni ulaze u zračni prostor Venecuele uprkos Trampovom upozorenju

Uprkos upozorenju američkog predsjednika Donalda Trampa da će zračni prostor iznad i oko Venecuele biti zatvoren, pojedini avioni su viđeni kako ulaze u zračni prostor zemlje ili se kreću u njegovoj blizini.

- Svim aviokompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima, molimo vas da smatrate da je zračni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren - izjavio je Tramp.

Američki lider nije pojasnio na koji način će se provesti ovo zatvaranje zračnog prostora.

Prošle sedmice, američki regulator za avijaciju upozorio je glavne aviokompanije na potencijalno opasne situacije pri letovima iznad Venecuele zbog pogoršanja sigurnosne situacije i pojačanih vojnih aktivnosti u ili oko zemlje.

Venecuela je oduzela operativna prava za šest velikih međunarodnih aviokompanija koje su obustavile letove u zemlju nakon upozorenja američke Federalne uprave za avijaciju.

Od augusta, Sjedinjene Američke Države rasporedile su 10.000 vojnika i borbenih aviona u blizini Venecuele, što predstavlja najveće raspoređivanje američkih snaga u regiji u posljednjih nekoliko decenija.

S druge strane, Venecuela je stavila svoje oružane snage u stanje visoke pripravnosti, navodeći da je rasporedila hiljade vojnika i oko 5.000 raketa ruske proizvodnje širom zemlje.