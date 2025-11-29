Historičar koji je boravio u Gazi: Izrael je podržavao pljačkaše humanitarnih konvoja

Historičar Žan Piher Filiu, koji je proveo više od mjesec dana u Gazi, tvrdi da je vidio dokaze da je Izrael podržavao pljačkaše koji su napadali konvoje s humanitarnom pomoći tokom sukoba.

Filiu, profesor bliskoistočnih studija na francuskom univerzitetu Sciences Po, ušao je u Gazu u decembru, gdje ga je primila međunarodna humanitarna organizacija u južnoj obalnoj zoni al-Mawasija.

"Historičar u Gazi"

Izrael je ograničio pristup međunarodnim medijima i nezavisnim posmatračima, ali Filiu je uspio izbjeći stroge provjere i napustio teritorij nakon kratkog primirja u januaru. Njegov izvještaj, pod nazivom "Historičar u Gazi", objavljen je na francuskom u maju, a na engleskom ovog mjeseca.

U knjizi Filiu opisuje izraelske napade na sigurnosno osoblje koje je štitilo humanitarne konvoje, što je omogućilo pljačkašima da zaplijene velike količine hrane i drugih zaliha za Palestince. Prema međunarodnim humanitarnim agencijama, glad je tada prijetila dijelovima Gaze.

UN-ove agencije navodile su da je zakon i red u Gazi pogoršan nakon što je Izrael počeo ciljati policiju koja je čuvala konvoje. Izrael je policiju, kojom Hamas upravlja od 2007., smatrao dijelom militantne organizacije.

Filiu opisuje incident u al-Mawasiju, u navodnoj humanitarnoj zoni, gdje su UN testirali novi koridor za dostavu pomoći kako bi spriječili pljačku. Šezdeset šest kamiona s brašnom i higijenskim paketima krenulo je zapadno od izraelske kontrolne tačke u Kerem Shalomu, a zatim sjeverno glavnom obalnom cestom. Hamas je pokušao osigurati konvoj angažirajući lokalne naoružane stražare, ali konvoj je ubrzo napadnut.

- Bilo je to jedne noći i bio sam... nekoliko stotina metara udaljen. I bilo je vrlo jasno da izraelski kvadkopteri podržavaju pljačkaše u napadu na lokalne sigurnosne timove - piše Filiu.

Napad na konvoj

Prema njegovim riječima, izraelska vojska ubila je "dva lokalna uglednika dok su sjedili u svom automobilu, naoružani i spremni zaštititi konvoj", a dvadeset kamiona je opljačkano. UN je gubitak jedne trećine konvoja ocijenio relativnim poboljšanjem u odnosu na prethodne slučajeve.

- Izraelsko obrazloženje bilo je diskreditirati Hamas i UN te dopustiti pljačkašima da preraspodijele pomoć ili je prodaju za gotovinu - navodi Filiu.

Izraelski zvaničnici odbacuju optužbe. Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da je u incidentu izveden precizan napad na vozilo s naoružanim osobama koje su planirale preusmjeriti humanitarnu pomoć Hamasa.

Filiu tvrdi da su izraelske snage napale novu rutu humanitarne pomoći kako bi spriječile pljačku.

- Svjetski program za hranu pokušavao je uspostaviti alternativnu rutu do obalne ceste, a Izraelci su bombardirali sredinu ceste ... Bio je to namjeran pokušaj da se to onesposobi - rekao je historičar za Guardian.

Premijer Benjamin Netanjahu priznao je da je Izrael pomagao antihamasovskoj miliciji koja je uključivala pljačkaše, dok Izrael optužuje Hamas za krađu pomoći. Hamas odbacuje optužbe.

Filiu, koji posjećuje Gazu decenijama, opisuje rat u Gazi kao "univerzalnu tragediju" i upozorava na ozbiljne posljedice sukoba.

- Ovo nije još jedan bliskoistočni sukob. To je laboratorij svijeta nakon UN-a, svijeta nakon Ženevske konvencije, svijeta nakon deklaracije o ljudskim pravima ... Jednostavno je svirep - kazao je Filiu.