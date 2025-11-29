Najrealnija opcija za kraj rata u Ukrajini: Nema potpune pobjede ni poraza

Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, pokrenuo je invaziju da bi prekinuo ukrajinsko povezivanje sa Zapadom i djelovao protiv Moskve. Kada se borbe završe, Ukrajina će biti vojno jača, još više neprijateljski nastrojena prema Rusiji i bolje zaštićena nego ikada.

Prema njegovim odredbama, Ukrajina ne bi imala značajnih ograničenja u mirnodopskim oružanim snagama, uprkos pokušajima Rusije da od 2022. godine uvede drakonska ograničenja. (Jedini zahtjev, plafon od 600.000 pripadnika, vjerovatno premašuje broj aktivnih snaga koje bi Ukrajina ionako održavala.) Osim toga, Ukrajina bi dobila značajnu sigurnosnu garanciju od Sjedinjenih Američkih Država i Evrope – najjaču u istoriji, čak i ako nije u obliku obavezujuće članice NATO.

Nedavni plan od 28 tačaka administracije predsjednika SAD Donalda Trampa, koji je u Kongresu i u komentatorskoj javnosti gotovo jednoglasno osuđen kao "kapitulacija" Ukrajine pred Moskvom, zapravo je nudio Kijevu izuzetno povoljan strateški ishod.

Niko ne bi trebalo biti zadovoljan nepravednim mirom koji bi Ukrajina mogla biti primorana da prihvati. Napadač bi bio nagrađen teritorijom i drugim ustupcima od žrtve koju je brutalizovao. Ipak, užasnuta reakcija u Vašingtonu na nedavne mirovne prijedloge sama po sebi izaziva zabrinutost, piše za The Guardian prof. Stiven Vertajm.

Ipak, već je jasno da će ovaj ishod, ako i kada se ostvari, biti ocijenjen kao neprihvatljiv i nemoralan od strane moćnih glasova u Vašingtonu, kako republikanskih, tako i demokratskih. Nastavljanje rata neograničeno vjerovatno će Ukrajinu ostaviti u goroj situaciji – manju, slabiju i još devastiraniju – ali to neće spriječiti senatore poput Miča Mekonela ili Džin Šin da se bune protiv najmanje lošeg kompromisa. Lako je tražiti idealne ishode kada se nalazite hiljadama kilometara daleko i ne plaćate cijenu za moralno superiorno zvučanje.

Hronična nesposobnost

Ukrajina rizikuje da postane najnovija žrtva hronične nesposobnosti SAD da realno sagledaju ishode svojih ratova. U prethodnim sukobima, SAD su više puta odbijale da "prihvate pobjedu" ili priznaju da ne mogu postići sve što su želele. Umjesto toga, zemlja je postala opsjednuta svojim neuspehom da ostvari apsolutnu pobjedu ili savršenu pravdu i preduzimala destruktivne akcije. Ne bi trebalo da napravi istu grešku i sada.

U prethodnim ratovima, SAD su se mučile i da prihvate poraz i da prihvate pobjedu – dva različita oblika težnje za idealnim rješenjem, oba relevantna za današnji rat u Ukrajini. Sjedinjene Američke Države su nekoliko puta dozvolile da neuspešne vojne kampanje nepotrebno traju godinama, ne zato što su predsjednici vjerovali da mogu pobijediti, već zato što su željeli da izbjegnu priznavanje poraza.

U Vijetnamu, Ričard Nikson je težio "miru sa čašću" nastavljajući borbe četiri godine nakon stupanja na dužnost, prije nego što je konačno potpisao mirovne sporazume 1973. Tajno je bombardovao Kambodžu i Laos, razarajući obje zemlje, samo da bi odložio neizbježan poraz Amerike. Nikson je kupio "pristojan interval" između povlačenja SAD i pobjede Severnog Vijetnama ogromnim količinama krvi.

Lekcije iz Iraka

Slično tome, nakon deset godina rata u Afganistanu, Barak Obama je shvatio da talibani neće biti vojno poraženi. Ipak, minimalno je pokušao pregovarati o raspodjeli moći koja bi mogla okončati rat i sačuvati delimičnu vladu u Kabulu koju podržavaju SAD.

SAD su se povukle, ali su borbe nastavljene, i postepeno su gubile teritoriju još deceniju. Nesposobne da pobijede, ali nevoljne da kompromituju, SAD nisu imale izbora osim da se povuku bezuslovno. Kada su to učinile, talibani su ponovo preuzeli vlast širom zemlje. Domaći "ratnici iz fotelja" u Vašingtonu žalili su zbog odsustva "pristojnog intervala", uprkos neumesnosti njihove primjedbe: više rata bi značilo više američkih i avganistanskih života.

Uz neprihvatanje poraza, SAD su jednako štetno odbijale da prihvate sopstvene pobjede. Godine 1991, pod predsjednikom Džordžom H. V. Bušom, SAD su ostvarile glavni cilj izbacivanja iračkih snaga iz Kuvajta. Nakon što su dokazale sposobnost da zaustave iračku agresiju, SAD su se mogle povući iz Persijskog zaliva, znajući da se mogu vratiti ako Sadam Husein pokuša novu invaziju.

Umjesto toga, Vašington je imao veće snove. Buš je pozvao Iračane da "preuzmu stvari u svoje ruke" i svrgnu Sadama. Tako je jednostavnim opstankom izazvao SAD, a Amerikanci su zaključili da njihova misija ostaje neostvarena.

SAD su nastavile da "suzbijaju" Irak kroz rutinsko bombardovanje i prvi ikada otvoreno neograničen raspored desetina hiljada vojnika u regionu. Nakon 11. septembra, naredna Bušova administracija odlučila je završiti nezavršeni posao u Bagdadu, s katastrofalnim efektom. SAD su rasipale prvobitno postignuće u potrazi za potpunom pobjedom.

Ovi primjeri su jednako važni za današnji rat u Ukrajini. Ishod sukoba nije jasan poraz niti potpuna pobjeda, već nešto između, što sadrži duboke elemente oba. Ukrajina je postigla zapanjujuće uspjehe koje treba sačuvati. Takođe je pretrpjela ogromne gubitke koji se neće moći nadoknaditi. Okončanje rata zahtijeva pomirenje s obje strane, te mješovite presude.

S jedne strane, poput vlada u Sajgonu i Kabulu koje su imale podršku SAD, vlada u Kijevu neće ostvariti potpunu pobjedu na bojnom polju, i fantastično je vjerovati da Ukrajina to može učiniti.

Prljav dogovor

Čak ni administracija predsjednika Džoa Bajdena, uprkos ponekad apsolutističkom prikazivanju uloženog, nikada nije zaista očekivala da Ukrajina oslobodi cijelu teritoriju silom. Najbolje što se može postići je kompromisni sporazum koji Ukrajini daje održivu šansu za mir i bezbjednost, dok Rusiji omogućava strateške i teritorijalne dobitke.

Ako ovo djeluje kao prljav dogovor, to je zato što jeste. Ali ako nema bolje alternative, to je prljav dogovor koji vrijedi prihvatiti.

S druge strane, SAD i Ukrajina se bore da prihvate ogromno postignuće koje su već ostvarile. Skoro četiri godine nakon što je Rusija očekivala brzu pobjedu, Ukrajina i dalje stoji. Velika većina njenog teritorija i stanovništva ostaje netaknuta. Rusija je, međutim, pretrpjela velike gubitke zbog neuspešne invazije, sa više od 600.000 žrtava – otprilike deset puta više nego sovjetske žrtve tokom deset godina u Avganistanu – za ono što djeluje kao skromni dobici. Ukrajina je dokazala da može nametnuti teške troškove protivniku. Ako može obnoviti i zadržati jaku vojsku uz pomoć Zapada, ima poštenu šansu da odvrati novi rat kada se ovaj završi.

To je pobjeda koju vrijedi prihvatiti. Možda neće zadovoljiti one u Vašingtonu ili Kijevu koji žele izbjegavanje nesigurnosti kroz NATO ili slične obaveze saveznika, ali potpuna sigurnost nije dostupna Ukrajini niti bilo kojoj zemlji. Čak i da NATO primi Ukrajinu, savez ne bi pružio istinsku garanciju sigurnosti.

Srećom, Ukrajini ne treba geopolitička deus ex machina da bi preživjela. Potrebna joj je sama, uz realnu spoljašnju podršku koju može dobiti. Za SAD, preko okeana, nije potrebno čudo u Ukrajini. Pogrešan moralizam nije razlog da se rizikuje sve što je do sada postignuto.